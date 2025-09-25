VaiOnline
Reazioni.
26 settembre 2025 alle 00:33

Prospettiva Donna: «È un femminicidio» 

«Un’altra donna che non potrà più parlare, scegliere, vivere. Il suo nome si aggiunge a un elenco che non dovrebbe esistere»: Patrizia Desole, fondatrice dell’associazione Prospettiva Donna e dei centri antiviolenza, ieri è intervenuta sulla fine tragica di Cinzia Pinna. Desole ritiene che il delitto di Conca Entosa sia a tutti gli effetti un femminicidio. Dice: «Con profondo dolore e indignazione apprendiamo della terribile uccisione di Cinzia Pinna, una donna la cui vita è stata spezzata dalla violenza maschile. Questa volta è accaduto nel nostro territorio, un colpo terribile al cuore di tutte noi operatrici che siamo sempre in prima linea nell’accogliere le sopravvissute alla violenza maschile. Ci stringiamo nel dolore, ma non restiamo in silenzio. Questo è un femminicidio». La fondatrice di Prospettiva Donna chiede una risposta ferma: «Cinzia è stata strappata al mondo da una violenza che non possiamo più tollerare. Un’altra vita cancellata dalla violenza misogina, dalla prevaricazione, dall’odio e dall’annientamento. Non possiamo abituarci e non dobbiamo restare in silenzio. Non è un raptus. Non è un caso isolato. È l’estremo atto di un sistema che normalizza il controllo, la violenza, la sopraffazione sulle donne. Continueremo il nostro lavoro quotidiano: ascoltare, accogliere, proteggere, prendere parola e agire per il cambiamento. Perché nessuna debba più essere barbaramente annientata e uccisa. Ogni donna ha diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza. Ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutte le persone vicine a Cinzia. Un dolore che sentiamo e ci colpisce tutte».

