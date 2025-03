Prospero, il mistero delle sim-card 

Perugia. Pur essendo «molto attento alla propria privacy» nella vita reale e su internet, Andrea Prospero aveva una «vastissima serie di contatti» informatici ancora al vaglio degli inquirenti. Un mondo fatto di numeri di telefono, di nickname e indirizzi Ip, la sequenza di cifre che identificano i computer che si agganciano al web, nel quale si stanno destreggiando gli esperti della polizia postale.

Indagini sono in corso per svelare il mondo di Prospero risalendo a chi si cela dietro ai nickname, nomi fittizi impiegati nella rete, e a eventuali contatti. Si cerca anche di capire come si sia potuto procurare i farmaci utilizzati per togliersi la vita ma anche se questo mondo di interazioni celasse qualcosa di illecito.

Intanto per domani è stato fissato davanti al gip di Perugia l'interrogatorio di garanzia del diciottenne romano agli arresti domiciliari per induzione o aiuto al suicidio dello studente universitario d'informatica originario dell'Abruzzo. «È molto provato per tutto quello che sta accadendo attorno a lui», ha detto il suo difensore Alessandro Ricci. Non è chiaro se il giovane deciderà di rispondere alle domande del giudice o avvalersi della facoltà di non farlo.

Nel monolocale dove Prospero è stato trovato morto a Perugia, sono stati recuperati un pc portatile, 5 telefoni cellulari e 46 sim-card. La loro analisi ha fatto emergere la «vastissima serie di contatti» dello studente e altre comunicazioni avute nella chat e nei canali che utilizzava. Un ruolo importante per l'indagine lo ha avuto anche l'esame delle celle telefoniche agganciate dal giovane. Particolare che secondo gli investigatori conferma l'uso degli apparati da parte di Prospero.

Il giovane gestiva poi contemporaneamente “numerosi” account social. In particolare su Telegram utilizzando nick name diversi. Nelle tante chat contenute nell'ordinanza di custodia cautelare per il giovane di Roma emerge anche il riferimento a un filmato che potrebbe essere stato girato da Prospero a ridosso del suicidio. «Come sai che non trolla» si chiede uno di quelli con lui in chat. «Ha mandato il video» risponde un altro. Secondo il Corriere dell'Umbria, però, nel cellulare dello studente non è stato trovato alcun filmato.

RIPRODUZIONE RISERVATA