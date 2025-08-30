Proseguono senza sosta le ricerche di Francesco Corda 

Francesco Corda, 64 anni di Dorgali, è scomparso da oltre una settimana. L'allarme è stato lanciato dalla figlia, residente a Olbia, che dopo aver provato a contattarlo invano per un paio di giorni si è rivolta alle forze dell'ordine. Corda fa il manutentore, e non ha la patente, i compaesani lo descrivono come un uomo solitario e taciturno. Per questo, di lui, si sa poco. Il suo cellulare risulta irraggiungibile, anche se tre giorni fa c'è stato un accenno di segnale nelle vicinanze della sua abitazione attuale a Dorgali.

Le ricerche, coordinate dai Vigili del fuoco assieme a carabinieri, cacciatori di Sardegna, protezione civile, forestale, proseguono in maniera incessante. Sotto la loro attenzione anche le videocamere del paese, in particolare quelle attive nelle vicinanze dell'abitazione. Ieri, alle 6 del mattino, cani molecolari e i droni dei Vigili del fuoco erano in azione sulla stessa zona già setacciata abbondantemente nei giorni scorsi senza risultati. Giovedì le ricerche hanno condotto a Oliena, a casa di alcuni parenti dell'uomo scomparso, senza risultati. Un paio di giorni fa, anche i sommozzatori hanno iniziato le ricerche sul lago del Cedrino. Dell'uomo ancora nessuna traccia. «Di Corda non si hanno notizie da oltre una settimana - dice la sindaca di Dorgali, Angela Testone -. Siamo preoccupati, è come se fosse svanito nel nulla. È inspiegabile. Speriamo di trovarlo al più presto».