VaiOnline
Dorgali.
31 agosto 2025 alle 01:03

Proseguono senza sosta le ricerche di Francesco Corda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Francesco Corda, 64 anni di Dorgali, è scomparso da oltre una settimana. L'allarme è stato lanciato dalla figlia, residente a Olbia, che dopo aver provato a contattarlo invano per un paio di giorni si è rivolta alle forze dell'ordine. Corda fa il manutentore, e non ha la patente, i compaesani lo descrivono come un uomo solitario e taciturno. Per questo, di lui, si sa poco. Il suo cellulare risulta irraggiungibile, anche se tre giorni fa c'è stato un accenno di segnale nelle vicinanze della sua abitazione attuale a Dorgali.

Le ricerche, coordinate dai Vigili del fuoco assieme a carabinieri, cacciatori di Sardegna, protezione civile, forestale, proseguono in maniera incessante. Sotto la loro attenzione anche le videocamere del paese, in particolare quelle attive nelle vicinanze dell'abitazione. Ieri, alle 6 del mattino, cani molecolari e i droni dei Vigili del fuoco erano in azione sulla stessa zona già setacciata abbondantemente nei giorni scorsi senza risultati. Giovedì le ricerche hanno condotto a Oliena, a casa di alcuni parenti dell'uomo scomparso, senza risultati. Un paio di giorni fa, anche i sommozzatori hanno iniziato le ricerche sul lago del Cedrino. Dell'uomo ancora nessuna traccia. «Di Corda non si hanno notizie da oltre una settimana - dice la sindaca di Dorgali, Angela Testone -. Siamo preoccupati, è come se fosse svanito nel nulla. È inspiegabile. Speriamo di trovarlo al più presto».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, la beffa arriva al 95’

La rete di Anguissa non cancella una prova molto positiva 
l Nello sport
sanità

Sangue, donazioni in calo «Venerdì è stato un caos»

Saltato il volo con le sacche, ospedali paralizzati Sardegna sempre più lontana dall’autosufficienza 
Cristina Cossu
Trasporti

Porto Torres-Genova andata e ritorno Il prezzo? 895 euro

Segnalato il caro traghetti anche sulla Olbia-Civitavecchia 
Fabio Ledda
Storie

Via da Houston per abitare a Gavoi «L’America è qui»

Hanno venduto la villa in Texas per amore della Barbagia 
Giorgio Ignazio Onano
La magia

Tra il cielo e il mare: i tuffi spettacolari nelle acque di Masua

Marmeeting dalla torre di Porto Flavia, tutti in barca per la gara mozzafiato 
Angelo Cucca
Regionali

Campania e Puglia, rompicapo Pd

Schlein: «Troveremo la soluzione». Fico e Decaro restano in pole 
Parma

Tommy, libero uno dei rapitori

Ha finito di scontare 20 anni di carcere. La madre del piccolo: «Noi condannati a vita» 
La guerra

Un milione di persone in fuga da Gaza city

Il premier Houthi ucciso in Yemen da un attacco dell’Idf. Nuova protesta a Tel Aviv 