Proseguono i lavori, senso unico alternato fino al 28 febbraio 

Proseguono i disagi in via Ballero a causa dei lavori di distrettualizzazione e rifacimento della rete idrica eseguiti da Abbanoa. Un intervento inserito tra quelli finanziati dal Pnrr e finalizzato alla riduzione delle perdite idriche, ma che incidere in modo significativo sulla viabilità e sulla quotidianità dei residenti.

Inizialmente era stato comunicato che i lavori si sarebbero conclusi entro il 31 dicembre. Tuttavia, con una nuova ordinanza, il Comune ha disposto una proroga delle modifiche alla circolazione per consentire il proseguimento degli interventi già avviati nell’ottobre scorso. Con ordinanza di disciplina del traffico, il Comune ha accolto la richiesta di proroga della ditta esecutrice che, ha segnalato la necessità di ulteriori tempi per completare le opere nel tratto di via Ballero tra via Zeila e via Sarpi. Dal 12 gennaio al 28 febbraio, dalle 8 alle 17, in via Ballero sarà attuata la riduzione della carreggiata stradale con senso unico alternato e il divieto di sosta su entrambi i lati. Secondo quanto spiegato da Abbanoa, il termine complessivo dei lavori è fissato al 31 marzo 2026, e si tratta di una semplice proroga tecnica sulle autorizzazioni inizialmente concesse.

RIPRODUZIONE RISERVATA