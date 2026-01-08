VaiOnline
Via Ballero.
09 gennaio 2026 alle 00:12

Proseguono i lavori, senso unico alternato fino al 28 febbraio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Proseguono i disagi in via Ballero a causa dei lavori di distrettualizzazione e rifacimento della rete idrica eseguiti da Abbanoa. Un intervento inserito tra quelli finanziati dal Pnrr e finalizzato alla riduzione delle perdite idriche, ma che incidere in modo significativo sulla viabilità e sulla quotidianità dei residenti.

Inizialmente era stato comunicato che i lavori si sarebbero conclusi entro il 31 dicembre. Tuttavia, con una nuova ordinanza, il Comune ha disposto una proroga delle modifiche alla circolazione per consentire il proseguimento degli interventi già avviati nell’ottobre scorso. Con ordinanza di disciplina del traffico, il Comune ha accolto la richiesta di proroga della ditta esecutrice che, ha segnalato la necessità di ulteriori tempi per completare le opere nel tratto di via Ballero tra via Zeila e via Sarpi. Dal 12 gennaio al 28 febbraio, dalle 8 alle 17, in via Ballero sarà attuata la riduzione della carreggiata stradale con senso unico alternato e il divieto di sosta su entrambi i lati. Secondo quanto spiegato da Abbanoa, il termine complessivo dei lavori è fissato al 31 marzo 2026, e si tratta di una semplice proroga tecnica sulle autorizzazioni inizialmente concesse.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la favola di Trepy

Il 19enne, all’esordio, acciuffa la Cremonese all’88’: 2-2 
l nello sport
Disagi su tutte le tratte: «Vagoni nuovi e puliti, ma i tempi sono inaccettabili»

Pendolari, una vita in ritardo «Più facile andare a Roma»

Cronaca di una giornata a bordo con i viaggiatori abituali: «Anni di promesse tradite, il servizio non migliora mai» 
Sara Marci
La polemica

Referendum, alta tensione sulla data

Il Governo vorrebbe fissare al 22 marzo il quesito sulla riforma della Giustizia 
Venezia

«Il 25enne giustiziato dal vigile»

La procura: lo ha sequestrato e portato in un campo, poi il proiettile alla testa 