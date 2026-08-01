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Talana
02 agosto 2026 alle 00:49

Prosciutto, oggi il festival esperienziale 

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Ultimi preparativi in vista dell’edizione numero 34 del festival esperienziale del prosciutto di Talana, la terza con il bollino blu di “sagra di qualità” dell’Unpli. L’evento si terrà oggi, con inizio della degustazione del prosciutto (innaffiato dal Cannonau locale) fissato per le 19. Verrà proposto il coinvolgimento del turista alle fasi di pulizia, disosso, taglio e conservazione del prosciutto, con il supporto di esperti locali.

La Pro loco, presieduta da Claudio Murgia, accompagnerà i visitatori in un viaggio culturale alla scoperta dei tesori di santa Marta e del centro storico, con visita alla casa tipica, al vecchio negozio di vicinato e al vecchio mulino. Alle 19 la sfilata in costume dei gruppi folk di Talana, San Teodoro, Ghilarza e la maschera di Ilbono. Sotto le stelle anche la rievocazione della nascita di un bronzetto nuragico a cura di Andrea Loddo. Chiusura con musica etnica, balli sardi in piazza Sa Carrera.

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