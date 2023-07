Prosciolto il governatore Fontana In Lombardia si chiude il caso camici 

Finisce tutto dopo oltre tre anni, con la conferma dei proscioglimenti “perché il fatto non sussiste” di Attilio Fontana e di altri quattro indagati, tra cui il cognato Andrea Dini. Si chiude definitivamente la vicenda, che tante polemiche politiche aveva suscitato, di una fornitura di camici e altri dispositivi di protezione durante la prima ondata Covid, poi trasformata in donazione.

L’ha deciso la Corte d'appello milanese, spazzando via quell'accusa di frode in pubbliche forniture contestata dalla Procura, e poi sostenuta in aula anche dalla Procura generale, e stabilendo che su questo caso non è necessario alcun processo.

Già il 13 maggio 2022 il gup Chiara Valori, in fase di udienza preliminare, aveva emesso sentenza di non luogo a procedere per il governatore lombardo, per il cognato e titolare di Dama spa, per Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, ex dg e dirigente di Aria, centrale acquisti regionale, e per il vicesegretario generale di Regione Lombardia, Pier Attilio Superti.

