Prosciolta la direttrice instancabile 

Nel 2016 aveva praticamente salvato l’Archivio di Stato di Nuoro dalla chiusura, rinunciando alla carica di direttrice dell'archivio di Stato di Sassari, la sua città, che ricopriva per garantire all'ufficio barbaricino l'apertura tutti i giorni anziché solo tre volte alla settimana. Una scelta che meriterebbe un bel riconoscimento da parte dei nuoresi, anche perché la direttrice viaggiava quotidianamente con mezzi pubblici da Sassari a Nuoro e viceversa. Invece, Angela Andrea Orani, 71 anni, si era ritrovata indagata per abuso d’ufficio. Le contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza, e ieri fatte cadere dal gup del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio «perché il fatto non è più previsto come reato», erano quelle di essersi auto liquidata delle competenze non dovute: meno di 4 mila euro. La Orani, oggi in pensione, difesa da Ivano Iai, aveva però chiesto al giudice un’assoluzione nel merito.

Doppio salvataggio

Nel 2016, il Ministero si era dimenticato dell’Archivio di Stato di Nuoro. L’allarme era stato lanciato dai sindacati sul rischio chiusura per la mancanza di dipendenti visto che in pochi mesi, l’ufficio era passata da otto dipendenti, ad uno par-time, e apertura tre giorni la settimana. A salvarlo fu quell’atto di amore e quella scelta controcorrente di Angela Orani, la direttrice che ricopriva la stessa carica a Sassari. Decise di prendere la direzione di un ufficio che pareva destinato alla chiusura, perché senza commessi, bibliotecari, foto riproduzione, applicati amministrativi. Un ufficio dove la direttrice era costretta a fare tutto da sola: contabilità e le riproduzioni dei documenti. Non solo. Durante il Covid, l’Archivio si allagò, e lei non poté chiamare nessuno. Salvò centinaia di documenti dalla distruzione, asciugando tutto con straccio e secchio. Lavorando con abnegazione e pensando solo all'archivio e a preservarlo.

Le accuse

Per la Procura però, omise di astenersi in presenza di un proprio interesse, procedendo ad auto liquidarsi le indennità previste dal contratto integrativo del Ministero su una futura adozione di un progetto organizzativo con offerta culturale predisposto dall'Istituto, che prevedesse un orario di servizio fino alle 9 ore, e quelle per l'attivazione della reperibilità, di cui la Orani non si sarebbe mai avvalsa.

RIPRODUZIONE RISERVATA