Proroghe illegittime, Delunas versa 30mila euro al Comune 

L’ex sindaco Stefano Delunas ha versato 30mila euro al Comune, chiudendo così – con l’ammissione al rito abbreviato – il processo erariale davanti alla Corte dei Conti per un presunto danno all’Ente, a lui riconducibile, da 332.252 euro causato dalle reiterate proroghe (ritenute illegittime) dell’appalto per il servizio di igiene urbana. La Procura regionale ha ipotizzato un danno di complessivo di 1.661.263,33 euro, ripartito tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione dell’appalto (al momento non citati in sentenza), ma solo una parte riconducibile all’ex primo cittadino.

Nel novembre di due anni fa la Procura regionale aveva contestato una serie di ordinanze con le quali il servizio sarebbe stato prorogato alla società De Vizia Transfer Spa: dopo l’appalto vinto l’appalto per nove anni (scaduto nel febbraio 2017), la società avrebbe così proseguito sino all’aprile 2021. L’ex sindaco, difeso dagli avvocati Giulio Steri, Francesco Cocco Ortu e Marco Giuseppe Maggio, è comparso davanti alla Corte presieduta dalla giudice Donata Cabras e ha deciso di accedere all’abbreviato, ammesso dal collegio. I 30 mila euro sono stati versati il 26 novembre 2024.

RIPRODUZIONE RISERVATA