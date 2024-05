Prorogate per 10 anni le concessioni ai fiorai «Ma basta ombrelloni: ci diano i chioschi chiusi» 

Concessioni prorogate e lavoro assicurato almeno per altri dieci anni. Poi si vedrà. I 21 fiorai “storici” che operano all'ingresso dei cimiteri cittadini (14 a San Michele, 3 a Bonaria e 4 a Pirri) possono tirare un sospiro di sollievo: le loro concessioni sono state infatti rinnovate grazie ad un recente bando comunale. «Quello di Cagliari», si apprende dal Servizio Suape, Mercati, Attività produttive e Turismo, «è uno dei pochi Comuni virtuosi che si è già messo in regola, nel pieno rispetto delle direttive europee». Inclusa la temutissima Bolkestein, che in tutto il Paese ha innescato le proteste di migliaia di commercianti su suolo pubblico.

«Ufficialmente non ci è stato ancora comunicato niente», afferma il fioraio Andrea Fenu, 51 anni, operativo da un quarto di secolo al cimitero di San Michele, «ben venga la proroga perché avere la certezza di lavorare per dieci anni è importante. Tuttavia ci piacerebbe che il Comune facesse di più». Il sogno è poter vendere fiori all’interno di strutture fisse, più decorose. «Possiedo foto del 1950 scattate all'ingresso del cimitero, dalle quali si evince che da allora non è cambiato niente», racconta Fenu, «si lavorava sotto gli ombrelloni anche settant'anni fa, esattamente come oggi».

