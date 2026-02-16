«Prorogare il credito d’imposta per la carta» 

La Federazione italiana editori giornali (Fieg), a nome delle imprese associate che rappresentano la quasi totalità della stampa quotidiana e periodica di informazione in Italia, rivolge un appello al premier Giorgia Meloni, «affinché sia accolta, nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge “Milleproroghe”, la richiesta di prorogare il credito d’imposta per l’acquisto della carta destinata alle pubblicazioni quotidiane e periodiche».

Il credito di imposta sulla carta, sottolinea la federazione, «rappresenta uno strumento di particolare importanza per garantire la sostenibilità economica delle imprese editoriali e la continuità della stampa di qualità. L’accoglimento della richiesta della Fieg è essenziale per scongiurare un’ulteriore riduzione della foliazione dei giornali, con conseguenze molto gravi sulla completezza e sulla qualità dell’informazione disponibile ai cittadini».

La proroga del credito d’imposta sulla carta «non è solo un intervento di sostegno economico, ma un investimento nella pluralità e nella qualità dell’informazione, pilastri fondamentali della democrazia».

