Proroga per la mensa scolastica 

Sarà garantito fino alla fine dell’anno scolastico il servizio mensa per gli alunni delle elementari e medie di Dolianova , Donori , Serdiana e Soleminis . I quattro Comuni hanno deciso di prorogare fino al 30 giugno prossimo il contratto con l’associazione temporanea di imprese, formata dalla “Compass Group” di Milano e dalla “Catering più” di Sestu, che ha gestito il servizio negli ultimi due anni. Nelle prossime settimane sarà bandito il nuovo appalto.

I Comuni del Parteolla dal 2022 hanno deciso di associarsi per abbattere i costi della ristorazione scolastica e migliorare la qualità dei pasti. Il servizio è costato circa 330 mila euro all’anno, con una spesa media di 4,85 euro a pasto con un notevole risparmio rispetto al passato. Il costo per le famiglie varia in base al reddito (da un minimo di 2,70 a un massimo di 3,20 euro a pasto).

La principale novità nell’ultimo biennio è stata la somministrazione di pietanze che rispettano l’ambiente con un occhio di riguardo per le produzioni locali di qualità, i cibi biologici e i prodotti tipici e tradizionali. Grande attenzione anche per le modalità di trasporto e consegna delle pietanze e per il contenimento dei rifiuti. (c. z.)

