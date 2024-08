Proroga per due operai 

Sarà prorogato per altri sei mesi il contratto di lavoro agli ex dipendenti di Unilever e Vesuvius assunti dal Comune di Donori nell’ambito del progetto regionale per gli ex lavoratori dell’industria (Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri, S&B Olmedo, Sittel e Unilever) destinatari di una procedura di licenziamento collettivo. I due operai, in possesso delle qualifiche di perito elettrotecnico e addetto all’utilizzo di mezzi agricoli, avranno un impegno settimanale di 40 ore suddivise in sei giorni e saranno impiegati per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e la cura del verde.

All’iniziativa hanno aderito 35 Comuni sardi. Per il primo contratto, della durata di 8 mesi, il Comune ha ottenuto un finanziamento dalla Protezione civile di 45mila euro. (c. z.)

