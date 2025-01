Proroga di tre mesi per la sede del Gal 

Resterà almeno ancora per altri tre mesi a Masainas la sede del Gal del Sulcis, Capoterra e Campidano di Cagliari. Così come è stato deliberato dalla giunta guidata dal sindaco Gianluca Pittoni, che ha deciso di rinnovare fino al prossimo 31 marzo la concessione ad uso gratuito dei locali dell’ex scuola media del paese. La decisione è arrivata in seguito alle interlocuzioni intercorse tra le parti, a seguito delle quali hanno convenuto di limitare la durata del comodato per ulteriori tre mesi, e procedere al rinnovo del rapporto al fine di consentire al Gal di gestire adeguatamente le operazioni di trasloco, assicurando una transizione ordinata e di garantire la continuità delle attività del medesimo e soddisfare le esigenze operative imposte dalla Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027.

Il contratto di concessione che dopo essere stato rinnovato per l’anno 2024, era scaduto lo scorso 31 dicembre ed è stata indetta dallo stesso Ente una manifestazione di interesse per trovare una nuova sede. Stando a quanto è emerso la nuova sede del Gal resterà nel basso Sulcis.

