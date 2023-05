Proprio una serataccia: i bianconeri sono travolti a Empoli 

Juventus (3-4-1-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro (18' st Rugani); Barbieri (1' st Chiesa), Locatelli (14' st Di Maria), Rabiot, Kostic; Miretti (1' st Paredes); Vlahovic, Milik (13' st Kean). In panchina Pinsoglio, Perin, Iling Junior, Riccio, Sersanti. All. Allegri.

Empoli (4-2-3-1) : Vicario; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli (23' st Haas); Akpa Akpro (43' st Stojanovic), Fazzini (33' st Henderson), Cambiaghi (33' st Pjaca); Caputo (43' st Piccoli). In panchina Perisan, Ujkani, Cacace, Satriano, Destro, Tonelli, Vignato. All. Zanetti.

Empoli 4

Juventus 1

Arbitro : Ayroldi di Molfetta.

Reti : nel pt 18' Caputo (rig.), 21' Luperto; nel st 3' Caputo, 39' Chiesa, 48' Piccoli.

Empoli. Davvero una serataccia. Il lunedì nero della Juve si chiude con lo storico poker incassato a Empoli (4-1). I toscani ballano sulle incertezze di una squadra traumatizzata dall’uno-due incassato tra Siviglia e la Corte d’appello federale e festeggiano una salvezza già raggiunta. Con la squadra di Zanetti, esulta anche la Lazio, aritmeticamente in Champions League.

La svolta della gara in pochi minuti: prima Milik prende la traversa e sulla respinta il gol di Gatti viene annullato per fallo di Bremer su Vicaria. Poi lo stesso attaccante polacco stende Cambiaghi e Caputo trasforma l’inevitabile rigore. Poi, su corner, la palla arriva a Luperto che raddoppia. Dopo 21 minuti la partita è già un incubo per Allegri, che gioca le sue carte nell’intervallo. Dentro Chiesa e Paredes, ma dopo 3 minuti una follia difensiva regala a Caputo il 3-0. Poi, inutili, gol di Chiesa (Vicario non esente da responsabilità) e Piccoli. La festa è tutta azzurra.

