22 ottobre 2025 alle 00:29

Proprietari delle loro case 

La convenzione tra il Comune di Lanusei e la cooperativa Ancol è datata 16 aprile 1982. Due mesi prima che l'Italia vincesse il Mundial. L’accordo sanciva la concessione del diritto di superficie su un’area di 3875 metri quadri in località Coroddis per la costruzione di dodici alloggi. A distanza di qualche anno dall’accordo, 43 per l’esattezza, il Comune ha comunicato come siano state concluse tutte le pratiche accertando e incassando le somme dovute dai proprietari che hanno ricevuto comunicazione dal responsabile del procedimento. In pratica i 12 soci della coop sono diventati proprietari delle case in cui vivono, costruite in cooperativa. Già titolari del diritto di superficie ma non di quello di proprietà necessitavano che la loro posizione catastale fosse regolarizzata. Il trasferimento del diritto di proprietà è avvenuto sulla base degli importi stabiliti dalle delibere di giunta. «Una faccenda importante perché in questo modo i beni diventano commerciabili. Alcuni dei proprietari avevano bisogno di trasferire la proprietà e così potranno farlo», spiega il sindaco di Lanusei Davide Burchi.

