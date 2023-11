Proposto un piano unitario per salvare gli istituti a rischio nei centri del Sulcis Iglesiente 

La sforbiciata a un congruo numero di autonomie scolastiche nel Sulcis Iglesiente è confermata. Però a sindaci, presidi e forze sociali verrà concessa la facoltà di proporre un piano unitario per rendere il più indolore possibile le scelte. E dovranno studiarlo rispettando parametri molto rigorosi. In caso contrario, ci penserà la Regione applicando le direttive nazionali.

L’incontro

Erano consci di avere pochissime carte in mano, i sindaci e amministratori del territorio che hanno incontrato a Cagliari l’assessore regionale alla Scuola Andrea Biancareddu per confrontarsi in merito al piano di dimensionamento scolastico che ha generato malumori e polemiche: sono poco più di dieci le autonomie a rischio, fra istituti Comprensivi e istituti di istruzione superiore. I margini di azione sono stretti, quasi nulli, ma dalla Regione è arrivato un invito colto al volo dai sindaci: proporre, prima della conferenza decisoria, un piano B, ma secondo le linee guida nazionali legate al Pnrr: «Abbiamo chiesto il mantenimento dello status quo – analizza Pietro Morittu, sindaco di Carbonia – ma comprendiamo che è difficile: ci riuniremo presto con gli addetti ai lavori per avanzare una proposta la meno impattante possibile». A Carbonia è rischio l’autonomia dell’istituto superiore Beccaria (nonostante i suoi 480 alunni) e l’istituto Comprensivo Don Milani sulla carta destinato ad essere accorpato o all’istituto “Deledda-Pascoli” (ipotesi più probabile), oppure al “Satta”. Le proposte dovranno pervenire entro metà dicembre. «Doveroso un tentativo di accordo nel territorio – sottolinea la sindaca di Villamassargia Debora Porrà – per evitare di presentarsi ciascuno con le proprie recriminazioni, quindi con un peso specifico inferiore rispetto ad un’idea unitaria: dobbiamo farlo per forza perché la Regione è stata chiara nel dire che non ci sarà proroga di un anno». Villamassargia rilancia il suo progetto di un istituto Globale (materne-elementari-medie-superiori) con Domusnovas e acquisendo l’indirizzo Agrario del Beccaria di Carbonia (che per conservare la propria autonomia ha già raccolto 800 firme fra Carbonia, Iglesias e Santadi).

Le rinunce

Pure Iglesias sa che dovrà fare i conti con delle rinunce: «È molto probabile – spiega l’assessore comunale alla Scuola Vito Spiga – che perderemo l’autonomia di uno dei tre istituti Comprensivi e di un istituto superiore: ci siamo già riuniti con presidi e mondo della scuola perché occorre assumerci le nostre responsabilità con scelte anche dolorose, ma è evidente che questa riforma diventata legge sia vessatoria per il Sulcis Iglesiente». Al tavolo con la Regione c’erano anche Comuni minori come San Giovanni Suergiu: «Continuiamo a chiedere una sospensiva e un dialogo col ministro – afferma la sindaca Elvira Usai – le nostre autonomie sono salve ma perché avevamo già pagato dazio in passato, ma siamo contrari ai tagli che di nuovo si abbatteranno sul nostro territorio». In attesa dall’incontro, nei piccoli centri si cominciano a fare i conti: «Nel nostro caso – analizza il sindaco di Perdaxius Pierluigi Loru – se proprio dovessimo perdere l’autonomia che abbiamo con Narcao, riteniamo opportuno un accorpamento con una scuola di Carbonia: l’alternativa sarebbe l’accorpamento con Nuxis, Santadi, Villaperuccio e Teulada».

