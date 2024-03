Proposta Valditara: «Per gli stranieri classi di transizione» 

Classi di accompagnamento la mattina e di potenziamento il pomeriggio, se il deficit linguistico ed eventualmente anche matematico degli alunni stranieri lo rende necessario. È l’idea del ministro dell’Istruzione, che ne ha parlato in una intervista a “Libero”. Nei paesi Ue - ragiona Giuseppe Valditara - esistono tre modelli: in alcuni gli stranieri vengono inseriti direttamente nelle classi ordinarie, in altri seguono per un certo periodo un’offerta scolastica distinta (“classi di accoglienza” o “di transizione”). In molti, infine, viene utilizzato un approccio combinato, per cui gli alunni seguono alcune lezioni nella classe ordinaria e altre attraverso un’offerta separata. L’Italia è nel primo gruppo con Lettonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Germania e Francia hanno un sistema misto-flessibile, cioè si frequenta solo una parte delle lezioni nelle classi ordinarie. Poi ci sono Paesi più rigidi. Per Valditara ogni scuola dovrebbe verificare all’atto di iscrizione le competenze dei ragazzi immigrati, dopodiché si dovrebbe lasciare alle scuole la scelta fra i tre percorsi.

Per tutte queste iniziative servono ovviamente fondi: ci sono risorse del ministero dell'Istruzione per 85 milioni e dal ministero dell’Interno per altri 70. Pd ed M5s parlano di «proposta ideologica» e della volontà di creare «ghetti». «Con le classi separate o di transizione si strizza l’occhio al proprio elettorato con una proposta ideologica», dice la responsabile scuola del Pd Irene Manzi. Tra i sindacati, netto no da Flc Cgil: per la segretaria Gianna Fracassi «l’inclusione passa da un potenziamento dell’offerta formativa». Per la Uil Scuola, con Paolo d’Aprile «il principio guida dovrebbe essere quello di garantire i diritti nel tempo: all’istruzione, all’integrazione e all’inclusione. E dare risposte di qualità, durevoli e stabili alle scuole che possono, in autonomia, organizzare la risposta per il migliore inserimento». La Cisl Scuola si dice disponibile a un confronto ampio.

