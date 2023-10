Proposta di legge leghista: «Arresto per chi manifesta e blocca il traffico» 

La Lega tenta un stretta per rendere la vita più difficile agli eco attivisti che manifestano bloccando il traffico. Dopo i processi, ancora in corso, per l'imbrattamento, con vernice lavabile, di opere d'arte e di palazzi pubblici, è il partito di Matteo Salvini a portare avanti la battaglia contro le proteste estreme di Ultima Generazione, presentando una proposta di legge per inasprire le pene a chi blocca il traffico: «Introduzione del reato penale, arresto in flagranza e possibilità di daspo urbano», annuncia il deputato leghista Gianangelo Bof, primo firmatario della proposta di legge. «Abbiamo già assistito a tristi scene di sedicenti gruppi attivisti ambientalisti ed ecologisti che impediscono, spesso con il proprio corpo, la mobilità, soprattutto nelle ore di punta, provocando un grande disagio fra gli automobilisti», dichiara Bof sottolineando che si tratta di «una soluzione di buon senso». Per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari «la proposta della Lega per contrastare i fanatici green che bloccano le strade va nella direzione giusta», dice il leghista. Ostellari precisa che la proposta di legge «estende la fattispecie di illecito penale anche a chi ostacola i trasporti senza l'uso di strumenti, ma con il proprio corpo. Esattamente come fanno alcuni prepotenti». Il gruppo ambientalista di Ultima generazione, con le sue azioni per sensibilizzare sul cambiamento climatico, da mesi ha richiamato su di sé l'attenzione: dalle vernici lavabili sui quadri di Van Gogh, al carbone vegetale nelle fontane delle città, fino, appunto, al blocco del traffico spesso tra vere e proprie rivolte di automobilisti inferociti.

Dopo la stretta della Lega, gli attivisti ribadiscono in ogni caso che la loro lotta non cesserà: «Ieri a Bologna con dei cartelli abbiamo ricordato le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna - sottolinea il movimento - per cui non sono stati ancora stanziati i fondi necessari. Ci chiediamo come mai questi politici tirino in ballo la tutela dell’ordine pubblico quando non sembrano minimamente interessati alle vite dei cittadini. Vite su cui grava la loro responsabilità sia politica sia umana». «Perché non prendono né posizione né parola, su questi scandali e su queste morti che potevano essere evitate», sottolineano gli attivisti, ribadendo quindi che la battaglia pacifica non si ferma: «Noi rivendichiamo il nostro diritto a protestare soprattutto perché sembra rimanere l'unica speranza davanti al disinteresse politico».

