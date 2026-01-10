Proposta di legge contro il 41 bis 

Dopo la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale aperto di Nuoro, che chiede al Governo l’istituzione di un tavolo di confronto sul futuro del carcere di Badu ’e Carros e contro l’ipotesi di una trasformazione in istituto a prevalente o esclusiva destinazione 41-bis, la mobilitazione potrebbe arrivare sino ad una proposta di legge per fermare l’esclusività del 41-bis nelle isole.

La proposta

A margine dell’assemblea, il deputato del Pd Silvio Lai ha rilanciato la proposta di un’iniziativa legislativa nazionale per impedire che le isole, in particolare la Sardegna, vengano individuate come sedi privilegiate per il regime di massima sicurezza. Lai, che venerdì ha visitato il carcere di Nuoro, ha parlato di segnali concreti di una riorganizzazione in atto: trasferimento dei detenuti di alta sicurezza, avvio dei lavori nelle ali dedicate e strutture che, per caratteristiche, potrebbero ospitare un numero significativo di 41-bis.

La visita

Il parlamentare dem parla di soli 32 detenuti e dei «lavori di ristrutturazione iniziati da due giorni. Si tratta di aree che possono essere dedicate al 41 bis, celle da utilizzare singolarmente o a gruppi di quattro. Il potenziale di accoglienza sono 100 persone, si inizia con 30 ma si può finire anche a 150». Il rischio è quello di istituti destinati in via esclusiva al carcere duro, con numeri destinati a crescere nel tempo. Da qui la necessità di un intervento legislativo che riequilibri la distribuzione nazionale e tuteli la Sardegna da una concentrazione sproporzionata, che qualcuno ha ipotizzato, con Uta e Bancali, può arrivare a ospitare i due terzi dei mafiosi.

Il dibattito

Accanto a queste preoccupazioni, la richiesta di riportare il confronto su un piano di verità. Pierluigi Saiu ha ricordato che «il Consiglio non è la sede per divisioni e polemiche politiche», ma la sezione 41-bis a Badu ’e Carros non nasce oggi, e risale all’ottobre 2020, con Alfonso Bonafede ministro. Sul fronte centrodestra, il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis ha invitato alla prudenza e definito «allarmistiche» alcune ricostruzioni sui numeri, ribadendo la contrarietà a qualsiasi ipotesi di esclusività della Sardegna per il 41-bis e sostenendo di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che si stia procedendo «solo alla creazione di sezioni dedicate, non a una riconversione totale».

Dalla polizia penitenziaria, il segretario Fsn-Cisl, Giovanni Villa, chiarisce: «Siamo un corpo altamente specializzato, ma senza organici adeguati, sanità penitenziaria funzionante, infrastrutture e programmazione, nessun sistema può reggere». Sono intervenuti anche i consiglieri comunali Irene Melis (Pd), che ha definito la riconversione del carcere in istituto esclusivamente al 41-bis come «scelta politica precisa», e Lisetta Bidoni (Progetto per Nuoro), che ha parlato di una mobilitazione democratica dal basso «contro imposizioni centralistiche e una nuova servitù carceraria».

