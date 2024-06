Proposta del Pd al sindaco: uno schema salva-equilibri 

A Massimo Zedda spetterà l’ultima parola. Anche sugli assessori degli alleati. Perché storicamente questo è il metodo del sindaco. Tanto che nel Pd – prima forza del Campo largo al 15,76% ma vicina al 14,73 dei Progressisti di Zedda – pensano di giocare d’anticipo e andare al tavolo con una rosa di papabili già pronta.

I due partiti hanno prenotato quattro assessorati. Ma a Zedda potrebbe arrivare la proposta di ragionare su sei caselle. Tre a testa, con mano libera su nomine tecniche e politiche. I Progressisti, poi, esprimono il sindaco, mentre i dem indicherebbero il presidente del Consiglio. Gli altri alleati non possono pretendere più di un assessorato: Avs ha chiuso al 6,77, Sinistra futura al 5,58, M5S al 5,56. Un seggio in Consiglio ce l’hanno anche Orizzonte Comune e Cagliari Avanti: troppo poco per rivendicare un posto in Giunta.

Con lo schema a sei, il Pd accontenterebbe i tre gruppi interni che hanno eletto consiglieri. Uno, il più votato, è quello di Marco Benucci e Ombretta Ladu, frutto di un patto tra il circolo Mandela e l’area di Paolo Fadda. I papabili potrebbero essere due ex dell’ultimo Esecutivo Zedda, Danilo Fadda e Yuri Marcialis. Davide Carta e Marta Mereu, terzo e quarta per preferenze, sono espressione di una corrente che ha come fulcro la mozione Schlein al congresso nazionale: i papabili sono lo stesso Carta più Matteo Lecis Cocco Ortu e Jacopo Fiori. Tra gli indipendenti Rita Polo e Giuseppe Macciotta, quinta e sesto, proprio Polo potrebbe diventare assessora. Benucci farebbe il presidente dell’Aula.

Rispetto alla tre caselle dei Progressisti, una la indicherebbe il sindaco: Barbara Argiolas, altra ex delle Giunte Zedda, è una possibilità. Tra i consiglieri, per due posti si fanno i nomi di Anna Puddu, Matteo Massa e Maria Francesca Chiappe. Con Avs, Giulia Andreozzi, prima per consenso, è in pole. Luisa Giua Marassi e Pino Calledda se la giocano tra i Cinque Stelle. Idem Michele Boero e Laura Stochino in Sinistra futura. ( al. car. )

