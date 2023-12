Proposta choc di Hamas: «Un Califfato islamico in Palestina» 

Tel Aviv. Israele prepara il piano per il dopoguerra a Gaza, mentre l’obiettivo di Hamas è un Califfato sulla Palestina con capitale Gerusalemme, almeno secondo quanto annunciato dall’ex ministro degli Interni della fazione Fathi Hammad alla tv al-Aqsa. Il governo Netanyahu, malgrado le pressioni americane e europee, ha ribadito più volte di non volere l’Anp di Abu Mazen al governo della Striscia una volta finito il conflitto e sradicata Hamas. Per questo il premier ha indicato un team ristretto per elaborare una strategia. Il team dovrebbe di nuovo incontrarsi questa settimana.

Secondo quanto riferito dal portavoce del governo Eylon Levy, l’intenzione di Israele non sarebbe comunque quella di spingere la popolazione di Gaza fuori dalla Striscia. A questo proposito Levy ha definito “scandalose e false” le accuse rivolte allo Stato ebraico. In particolare Levy si è riferito a quanto sostenuto a Doha dal ministro degli Esteri della Giordania Ayman Safadi sullo «sforzo sistematico di Israele di svuotare Gaza della sua gente». Israele, ha precisato il portavoce del governo, ha solo esortato la popolazione a lasciare le principali aree di guerra, non la Striscia. Anche l’Europa si muove: Roma, Berlino e Parigi - con una lettera firmata dai tre ministri degli Esteri Tajani, Baerbock e Colonna - hanno appoggiato l’intenzione dell’alto rappresentante Ue Josep Borrell di imporre sanzioni specifiche nei confronti di Hamas. Borrell ha tuttavia annunciato che è «arrivato il momento» di sanzioni anche per «i coloni violenti» israeliani in Cisgiordania e che su questo sta lavorando in sede di Consiglio Ue. Israele, intanto ha fatto sapere che 20 degli ostaggi sono stati uccisi «da Hamas a Gaza mentre erano in prigionia», mentre Mosca - dopo il burrascoso colloquio tra Netanyahu e il presidente russo Vladimir Putin - ha chiesto l’immediata liberazione di quelli (173) che sono ancora nelle mani dei miliziani.

