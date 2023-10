ProPositivo cambia, rinnovato il direttivo: Atzori presidente  

L'associazione culturale ProPositivo, organizzatrice da circa dieci anni del Festival della resilienza, si proietta nel futuro. I giorni scorsi, dopo l'uscita ufficiale di Luca Pirisi, eletto consigliere comunale, l'associazione ha provveduto a rinnovare il direttivo. Gian Luca Atzori è stato eletto per la terza volta presidente dell'associazione. Al suo fianco lavoreranno Valentina Vinci (vice presidente), Matteo Sechi (segretario), Isabel Gollin (direzione artistica) e Azzura Lochi (direzione culturale).

«Le azioni, le vicende e i risultati di questi ultimi anni – dice il presidente – sono stati importanti e hanno segnato la crescita dell'associazione. Quattro anni fa ci siamo affermati come la realtà più prolifica in termini di manifestazioni sociali e culturali». Premiata nel 2020 da Legambiente, l'associazione ha fatto nascere il primo prodotto per la promozione turistica del territorio, col coinvolgimento di Moses Concas, col lancio del progetto Nuraghes.

«Il Covid ci ha frenato ma non fermato – dice Gian Luca Atzori – abbiamo continuato a lavorare con numerose scuole all'interno dei progetti nazionali sempre maggiori, creando opportunità di formazione internazionale con il Training Course di Erasmus, quindi portato avanti il festival della resilienza. Le vicende elettorali ci hanno portato alla maggiore consapevolezza di quanto sia necessario ribadire il nostro impegno apartitico e concentrarci su una cultura che unisce».

RIPRODUZIONE RISERVATA