«Proporzionale puro e più consiglieri» 

Un nuovo modello che tenga conto dei territori nei processi decisionali, un’Assemblea più numerosa per garantire il principio della rappresentatività, una definizione migliore delle incompatibilità tra sindaco e consigliere e tra assessore e consigliere. Sono alcune delle idee illustrate ieri, in ordine sparso, dai rappresentanti delle forze politiche che hanno partecipato alle scorse elezioni senza ottenere seggi in Consiglio. Audizioni organizzate dalla commissione speciale per legge statutaria e le norme di attuazione dello Statuto con focus sulla modifica del sistema elettorale. Sono stati sentiti Franciscu Sedda (A Innantis), Mario Arca (Demos), Mario Natalino Bulla (Fortza Paris) ed Enrico Lai (Rifondazione Comunista). Tutti concordi sulla necessità di avviare una nuova stagione di riforme.

Gli interventi

Per Arca, «prima di pensare a un nuovo sistema di voto occorre definire la nuova forma di governo e capire quali sia il miglior sistema elettorale per garantire il principio della rappresentatività. Su questo punto riteniamo opportuno pensare a un adeguamento del numero dei consiglieri per recuperare le rappresentanze territoriali». Demos invita a una definizione migliore delle incompatibilità e si dice contrario all’introduzione del ballottaggio «per non potenziare ulteriormente la figura del presidente della Regione». In generale, ha aggiunto, «bisogna rivedere il modello regione-centrico».

Norme di attuazione

Franciscu Sedda di A Innantis ha chiarito che «il lavoro della commissione speciale non deve far passare l’idea che non ci si possa occupare anche della riscrittura dello Statuto. I tempi sono stretti ma il percorso può essere avviato». Quanto alle norme di attuazione, «è necessario recuperare il tempo perduto: è urgente agire su temi fondamentali come le entrate fiscali, lingua sarda, istruzione e rappresentanze sindacali. Sul nuovo sistema di voto Sedda ha evidenziato l’urgenza di una nuova legge elettorale che contenga un’idea complessiva di Sardegna. «Non bisogna lasciarsi trasportare dal concetto di governabilità. La stabilità politica si ottiene dando un senso al vivere collettivo. Siamo per un adeguamento del numero dei consiglieri regionali e un sistema proporzionale puro, almeno al primo turno».

I valori

Per Enrico Lai (Rifondazione Comunista) il percorso verso un nuovo autonomismo non può prescindere da alcuni temi fondamentali: «Uno dei valori che deve stare alla base del nuovo Statuto è quello della pace», ha osservato, «la Sardegna è un obiettivo militare sensibile. Anche di questo occorre tener conto». Secondo Lai occorre inoltre ribadire l’importanza di un’istruzione e una sanità pubbliche, settori nevralgici oggi a forte rischio. Sulla legge elettorale, infine, Lai ha auspicato un nuovo modello che garantisca il principio di rappresentatività dei territori e il rispetto della parità di genere.

