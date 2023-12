«Proponiamo Francesco Melis per le Regionali» 

«In vista delle elezioni regionali, proponiamo la candidatura nella lista circoscrizionale provinciale di Francesco Melis». Così il presidente del Pd di Iglesias Federico Sias annuncia la volontà dell’assemblea dell’unione cittadina del partito, la volontà di promuovere la candidatura dell’attuale vice sindaco d’Iglesias e assessore con deleghe all’Ambiente, Protezione civile, bonifiche, Polizia locale, viabilità, informatizzazione e arredo urbano.

«Si tratta di una proposta che andrà chiaramente valutata alla commissione per le coalizioni provinciali. - prosegue Sias - Dall’assemblea cittadina la figura di Melis è quella che è stata riconosciuta come la più adatta per l’impegno profuso in tutti questi anni e i risultati ottenuti. È stato il candidato più votato nelle ultime due tornate elettorali e si riconosce nella sua persona un nominativo ideale per una candidatura. È importante che il Sulcis Iglesiente sia nuovamente provvisto di una rappresentanza del Pd in Consiglio regionale». Francesco Melis non si tira indietro: «Felice della loro scelta e di quanto emerso dall’assemblea. – dice – Ora spetterà alle segreterie provinciali e regionali cercare un equilibrio a livello territoriale fra tutte le sensibilità del partito».

