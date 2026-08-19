“Propagazioni” tra libri, incontri e laboratori  

Libri, incontri e storie per leggere il presente da prospettive diverse. È già entrata nel vivo la quinta edizione di “Propagazioni Festival”, organizzata da Heuristic, che fa tappa all’Hospitalis Sancti Antoni, con due serate dedicate a crisi climatica, narrativa, memoria e geopolitica.

Oggi alle 21 si parla di emergenza idrica con Filippo Menga, autore di “Sete. Crisi idrica e capitalismo”, e Alessandra Castellazzi, autrice de “La radura”, in dialogo con Vania Statzu della Fondazione Medsea. A seguire, spazio alla narrativa sarda con Fabio De Roberto e “Zero a zero” e Andrea Serra con “Fernando”, entrambi pubblicati da Il Maestrale. La serata si chiuderà con “Cabronazi: un editore contro gli stereotipi”, con Alessandro Marongiu, Elio Turno Arthemalle e ospiti a sorpresa insieme al direttore artistico Vito Biolchini.

Gli appuntamenti già al mattino: al Mistral 2 Chiara Secci presenta “Milo”, mentre a Mandriola è previsto un laboratorio per bambini su “Pinocchio”. Alle 18.30, ad Arborea, Davide Piras presenterà “Femmenella”.

Domani il programma serale sarà dedicato prima alla Sardegna, con Maria Spissu Nilson e Luciana Floris, autrici rispettivamente di “Sinnada” e “Fuoco, cenere, acqua”, poi all’Asia con Stefano Pelaggi e Ilaria Maria Sala, protagonisti di “Fiori e microchip”, tra Taiwan, tecnologia e politica. Durante la giornata spazio anche a Franca Mugittu, Claudia Piras e Cinzia Pilo, autrice di “Sheroes”. Il festival proseguirà fino a sabato. All’Hospitalis, fino a sabato 29, sarà inoltre visitabile la mostra “Ci vedete davvero?” dell’artista libanese Mazen Kerbaj. ( m. g. )

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