23 agosto 2025 alle 00:23

Propagazioni saluta ricordando Sergio Atzeni 

Un convegno per ricordare lo scrittore Sergio Atzeni a trent’anni dalla scomparsa, così si chiude oggi la quarta edizione del Propagazioni Festival. Si parte alle 9.30 al Mistral2 Hotel di Oristano con la presentazione del libro “Giovanni Pische: eroe, atleta, maestro di vita” (Absolutely Free) di Bachisio Serra accompagnato Pino Tilocca .

Alle 11.15 alla biblioteca di Mandriola la sezione dedicata ai più piccoli con l’illustratrice Eva Rasano che con Michela Pibiri presenterà “Compiti per le vacanze”, Storiedichi Edizioni. Pompeo Matta è un educatore che si è scoperto autistico e Adhd e che ha affidato al libro “Il mio cervello arborescente” (edito da Brè): appuntamento alle 18.30 ad Arborea alla comunità Il Samaritano con Maria Delogu.

Ed ecco all’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano, alle 21, moderato da Vito Biolchini, l’incontro “Sergio Atzeni e noi” con l’editor e scrittore Antonio Franchini (suo “Il fuoco che ti porti dentro”, Marsilio), Nicola Muscas (“Un amore di contrabbando”, Mondadori) e Gianni Usai, (“La sola notte”, Il Maestrale) insieme alla studiosa dell’Università di Leeds Gigliola Sulis. L’ultimo incontro è con il corrispondente della Rai da New York Claudio Pagliara autore de “L’imperatore. Donald Trump, l’alba di una nuova era” (Piemme) accompagnato dalla collega Sara Perria, La chiusura sarà in musica con i Balentia.

