Propagazioni culturali per l’Oristanese 

Quattro giorni di presentazioni, dibattiti, reading, mostre, laboratori, visite guidate e spettacoli per trovare una luce “Dentro il labirinto” (il tema della manifestazione organizzata dall’associazione Heuristic). Cinquanta, fra relatori e ospiti (dagli scrittori Bachisio Bandinu e Alessandro De Roma alla calciatrice palestinese Natali Shaheen), ogni sera, dalle 20.30, si alterneranno nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni. Non mancheranno eventi giornalieri anche a Mandriola (con la presentazione del libro di Mariella Cortés e il concerto “Filastrocche’n’roll”) e Putzu Idu (per una “Veleggiata letteraria”), nella comunità “Il Samaritano” di Arborea e al circolo “Ouroburo” di Oristano. «Fare cultura significa, nel profondo, provare a dare risposta alle domande che tutti ci poniamo. E le risposte stanno innanzitutto nella forza del confronto delle idee: libero, senza omissioni e senza pregiudizi»: queste le parole del direttore artistico, Vito Biolchini, nel presentare la seconda edizione del Propagazioni Festival, a Oristano da giovedì 17 a domenica 20 agosto.

In calendario

Dopo un reading di Vito Biolchini (“Arianna nel labirinto”), la prima serata, giovedì 17 dalle 20.30, si apre con “Un filo chiamato scrittura”, l’incontro fra l’ormai affermato Alessandro De Roma e l’esordiente Chiara Miscali, in dialogo con Francesca Madrigali. “Da “disabili” a “diversamente abili” partirà invece dai libri sul tema di Lino Cianciotto (“Una guida in gamba. Storie di un uomo diversamente abile”) e Giorgio Latti (“Autonomia e relazione: conoscere la disabilità per conoscere se stessi”), con Francesca Arcadu a moderare. “Una straordinaria antipatica” è invece il libro che Anna Gorini ha dedicato a Oriana Fallaci: ne parlerà con Jessica Cugini. Dopo un intervento musicale di Eleonora Steri, la serata si conclude con visita guidata del centro storico di Oristano insieme a Giorgio Garau e Monica Tronci.

Riflessioni

Venerdì 18, dalle 20.30, dopo la seconda parte del reading di Biolchini, con l’interprete Salima Balzerani e Andrea Ruggeri alle percussioni, segue “Cupio dissolvi. Percorsi verso la distruzione di sé”, con lo psichiatra Leonardo Tondo in dialogo con Alessandro Marongiu. Segue Mauro Pescio con “Dal carcere alla vita: “Io ero il milanese”, prima un podcast e ora un libro presentato da Giovanni Cocco. Un omaggio a Italo Calvino chiuderà la serata con “Musiche Invisibili”, il concerto dell’Andrea Ruggeri Ensemble (con Elsa Martin, Francesco Ganassin, Elia Casu).

Dopo l’ultima parte del reading di Biolchini, sabato 19 dalle 20.30, “Non è solo un pallone” avrà come protagonista la calciatrice palestinese Natali Shaheen, a confronto con Nando Mura e Giovanni Dessole. Il tema della guerra sarà invece affrontato nell'incontro “Guerre segrete, guerre taciute” con l’inviato di Repubblica Giampaolo Cadalanu e la giornalista Sara Chessa, a cui seguirà una riflessione su “Un romanzo storico di nome Sardegna” insieme a Vindice Lecis e Nicolò Migheli insieme al critico e docente universitario Duilio Caocci. Chiude, infine, la terza giornata “Conoscere la birra”: degustazione di birre unita alla presentazione del manuale a fumetti di Francesco Scalettaris e Gio Di Qual.

Risate e saggi

Apre la serata conclusiva, domenica 20 dalle 20.30, “Il Vecchio Giornalista” reading di Elio Turno Arthemalle, accompagnato da Francesco Medda “Arrogalla” e scritto da Carla Mura. Sarà quindi la volta di Dalila Bagnuli, in dialogo con Francesca Spanu, ad affrontare “La trappola della bellezza”: un viaggio nella storia del femminismo e della moda. Segue l’incontro “Né streghe, né fate” con Bachisio Bandinu che, partendo dal suo saggio “Femina”, aprirà un dibattito insieme alla pastora protestante Francesca Litigio, alla creativa franco-libanese Caroline Wehbe e alla direttrice del centro antiviolenza di Oristano Francesca Marras; modera Biolchini.

Nella quattro giorni del Festival, il chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni ospita inoltre “Oristano senza filtri: un’altra prospettiva”, mostra fotografica per raccontare la città oltre gli stereotipi. Da segnalare, infine, l’evento in comune con Cabudanne de sos Poetas, a Seneghe il 30 agosto, che avrà per ospite Gherardo Colombo.

RIPRODUZIONE RISERVATA