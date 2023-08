Propagazioni: Arthemalle, Bandinu, Cortes e Bagnuli 

Ultima giornata oggi per il Festival Propagazioni: si inizia nella biblioteca comunale nella pineta di Mandriola: alle 10.30 Mariella Cortes in dialogo con la scrittrice Ilenia Zedda, con uno spettacolo narrativo con il quale il pubblico sarà chiamato a mettersi in gioco a partire dall’activity book “Il grande libro delle storie non scritte”.

La sera alle 18.30 a Oristano all’Hospitalis Sancti Antoni “Conoscere il vino” Francesco Scalettaris e Gio Di Qual, insegneranno come si produce, come si assaggia e come si abbina il vino al cibo. Seguirà poi “Il Vecchio Giornalista”, reading con Elio Turno Arthemalle, accompagnato dalla musica di Francesco Medda Arrogalla e nato dalla penna di Carla Mura.

A seguire Dalila Bagnuli, in dialogo con Francesca Spanu, presenterà con “L’anti-manuale della bellezza”: un viaggio dentro la storia del femminismo, ma anche della moda. A chiudere il festival l’incontro "Né streghe, né fate” con Bachisio Bandinu che, partendo dal suo saggio “Femina”, aprirà un dibattito sull’emancipazione femminile insieme alla pastora protestante Francesca Litigio, alla creativa franco-libanese Caroline Wehbe e alla direttrice del centro antiviolenza di Oristano Francesca Marras. Modererà l’incontro Vito Biolchini.

