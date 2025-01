«Pronto, vigili? Lui mi ha lasciata» 

Squilla in continuazione il telefono della sala operativa del Comando della Polizia locale in viale Colombo.Gli agenti non hanno un attimo di tregua. Chiamano uomini, donne, giovani e anziani. La maggiore parte per segnalare problemi reali ma c’è anche chi, non sa cosa fare e chiama per perdere tempo, raccontando storie assurde e tenendo il numero occupato.

Numeri

La media è di circa cento chiamate al giorno, divise tra mattina e sera. Nel 2024 in totale le chiamate sono state 368 per incidenti stradali.Ma le telefonate più frequenti a ogni ora del giorno sono per denunciare auto in sosta davanti ai passi carrabili. Peccato però che nel 30 per cento dei casi si tratti di passi non autorizzati per cui al loro arrivo i vigili non possono né multare né far rimuovere le auto. Così adesso, come spiegano dagli uffici, per evitare perdite di tempo si chiede prima il numero dell’autorizzazione.

E poi ci sono quelli che si inventano storie assurde come un uomo che solo pochi giorni fa ha chiamato per contestare come alcuni automobilisti l’avessero preso a male parole perché era fermo in mezzo alle strisce pedonali. «Ma io sono un pedone e nelle strisce posso stare quanto voglio». C’è poi la categoria delle persone sole. Chiamano con una scusa banale per poi raccontare la loro vita, come una donna che ha rivelato particolari del suo ex marito che dopo 18 anni era andato via di casa ma che adesso voleva tornare sui suoi passi “ma io non lo voglio, come posso fare?”.

Le richieste

«Mi è capitato diverse volte di chiamare il centralino della Polizia locale» dice Mariella Asunis 75 anni, «la scorsa estate ho segnalato un uomo che quasi tutti i giorni, si faceva la doccia nei rubinetti al Poetto. Arrivava con tanto di bagno schiuma e accappatoio, a sprecare l’acqua». Anche Antonio Corona 77 anni racconta di aver chiamato spesso per segnalare auto davanti ai passi carrabili ma «il problema è che spesso si trova la linea occupata perché le chiamate sono troppe».Alice Loddo 48 anni si è invece rivolta al Comando «per denunciare i cumuli di rifiuti che trovi in ogni strada e per le auto lasciate sopra i marciapiedi e nei parcheggi riservati ai disabili».

Squilla il telefono anche per segnalare animali abbandonati e incendi di erbacce, che poi alla fine si rivelano preparativi per i barbecue. E ancora chi grida aiuto per un topo morto davanti al cancello o per un cavallo che traina un calessino. Ci sono poi i Tso, ovvero i trattamenti sanitari obbligatori su richiesta del centro di Igiene mentale che per fortuna in questo mese di gennaio sono in calo, in attesa del boom del periodo estivo.

Come non parlare poi delle segnalazioni per le buche per marciapiedi sconnessi e per i gatti abbandonati che invece spesso fanno parte di colonie autorizzate.

