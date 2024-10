Pronto un ricorso al Tar contro il Tyrrhenian link 

Un nuovo ricorso, stavolta al Tar, contro la speculazione energetica e il Tyrrhenian link, la dorsale elettrica al centro del Mediterraneo proposta da Terna con doppio cavo sottomarino e l’approdo finale a Selargius, dove sono previste due stazioni nel cuore delle campagne. «Presenteremo il ricorso come comitato, oppure come singoli cittadini, a spese nostre se necessario», è l'annuncio fatto ieri sera a Selargius durante un’assemblea pubblica organizzata - nella sede della Pro Loco - dal comitato cittadino nato in difesa del territorio oltre un anno fa.

La linea è sempre la stessa: impedire la realizzazione del Tyrrhenian link, annullare la delibera del Consiglio comunale sulle aree idonee. E confermare il sostegno alla Portobello 24, partita da Orgosolo e firmata da circa 220mila sardi. »Abbiamo aderito con convinzione alla legge di iniziativa popolare dando un grande contributo con la raccolta delle firme autenticate dalla consigliera Olla», ricorda Rita Corda a nome del comitato. «Assieme al coordinamento dei comitati, abbiamo cercato di dare un contributo sulla definizione del decreto legislativo per ribadire la nostra visione di transizione ecologica, diversa da quella che sta portando avanti la Giunta regionale. Dobbiamo difendere i territori dall’installazione di impianti che rischiano di danneggiare irreversibilmente il nostro ecosistema e offendono le nostre comunità».

Una trentina i presenti, qualcuno con la maglietta gialla diventata simbolo della protesta contro il progetto elettrico imposto da Terna. E una parte dello storico comitato assente dopo la scissione avvenuta durante la raccolta di firme della Pratobello 24. «Siamo sempre più convinti che il progetto del Tyrrhenian link vada bloccato perché attuato fuori dalle regole e in violazione della volontà popolare», aggiunge Corda. «Il sindaco di Selargius deve tenerne conto, prendendo esempio dal presidio “La rivolta degli ulivi”, diventato il simbolo contro la speculazione, così come devono tenerne conto gli amministratori degli altri Comuni coinvolti, Quartu in primis. La transizione che vogliamo deve nascere a casa nostra», ribadisce Corda, «sui nostri tetti, nel rispetto della storia e dell’identità dei nostri territori».

