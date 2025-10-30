VaiOnline
Lanusei.
31 ottobre 2025 alle 00:14

Pronto soccorso, via ai lavori di ammodernamento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono imminenti i lavori di ammodernamento del Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei. Secondo il cronoprogramma il cantiere resterà aperto sei mesi. Una stima orientativa che l’Asl Ogliastra confida di poter rispettare anche per poter offrire all’utenza un reparto all’avanguardia, sebbene lo stesso sia in attesa di nuovo personale per rimpolpare l’organico. Nel frattempo, però, per esigenze di sicurezza degli stessi luoghi di lavoro coinvolti dall’intervento strutturale è necessario reperire degli spazi da adibire a spogliatoio e locali di deposito che siano il più vicino possibile al Pronto soccorso stesso. In assenza di altri spazi da adibire a spogliatoio, la direzione ha deciso di noleggiare due strutture modulari. «È la soluzione più veloce e immediata per consentire l’avvio del cantiere», spiegano dall’azienda. Gli addetti alla logistica hanno suggerito per tutto il periodo di durata del cantiere e, prudenzialmente per i successivi sei mesi, di noleggiare i due container da 6 metri. Uno da adibire a spogliatoio del personale in forza al Pronto soccorso, suddiviso in due ambienti distinti, con bagno centrale (senza doccia), dotato di climatizzatore, luci e finestre e l’altro da destinare a locale di deposito di materiale e ingombri. La spesa complessiva per il noleggio dei due manufatti si aggira sui 20mila euro. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

È un Cagliari a fari spenti

Terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi 
l nello sport
Il racconto: a mia figlia un pannolone al posto del collare

«Parcheggiata per 12 ore al Pronto soccorso»

La disavventura dopo un incidente a Nuoro 
Giovanna Pittalis
Il caso

Il paese in piazza per bloccare i ladri dentro la chiesa

Notte movimentata a Villaperuccio: alcuni cittadini armati di bastoni 
Maria Grazia Peis
trAsporti

Tassa sugli imbarchi, Regione divisa

Per il Pd sarebbe «un regalo allo Stato se l’Isola si accollasse i 6,5 euro a biglietto» 
Alessandra Carta
il premio

Dall’arte allo show, l’identità irriducibile delle donne sarde

Anche Valeria Marini ieri a Cagliari sul palco delle “Feminas” di Coldiretti 
Umberto Zedda
Arte e ambiente

La musica rianima una sperduta grotta

Nel Monte Arci due ex Litfiba e un filosofo creano una canzone 
Valeria Pinna
Garlasco

Il padre di Sempio indagato a Brescia  per corruzione

Avrebbe versato 20-30mila euro  all’ex procuratore Venditti 