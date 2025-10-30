Pronto soccorso, via ai lavori di ammodernamento 

Sono imminenti i lavori di ammodernamento del Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei. Secondo il cronoprogramma il cantiere resterà aperto sei mesi. Una stima orientativa che l’Asl Ogliastra confida di poter rispettare anche per poter offrire all’utenza un reparto all’avanguardia, sebbene lo stesso sia in attesa di nuovo personale per rimpolpare l’organico. Nel frattempo, però, per esigenze di sicurezza degli stessi luoghi di lavoro coinvolti dall’intervento strutturale è necessario reperire degli spazi da adibire a spogliatoio e locali di deposito che siano il più vicino possibile al Pronto soccorso stesso. In assenza di altri spazi da adibire a spogliatoio, la direzione ha deciso di noleggiare due strutture modulari. «È la soluzione più veloce e immediata per consentire l’avvio del cantiere», spiegano dall’azienda. Gli addetti alla logistica hanno suggerito per tutto il periodo di durata del cantiere e, prudenzialmente per i successivi sei mesi, di noleggiare i due container da 6 metri. Uno da adibire a spogliatoio del personale in forza al Pronto soccorso, suddiviso in due ambienti distinti, con bagno centrale (senza doccia), dotato di climatizzatore, luci e finestre e l’altro da destinare a locale di deposito di materiale e ingombri. La spesa complessiva per il noleggio dei due manufatti si aggira sui 20mila euro. (ro. se.)

