Pronto Soccorso, una nuova area 

Il Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II scoppia, 32mila accessi nel 2021 e 35mila nel 2022. Numeri da delirio (per il personale che ci lavora) e la Asl inizia a correre ai ripari. Per evitare di esporre medici e infermieri all’ira dei pazienti costretti ad attendere ore e ore le cure dei sanitari, è stata predisposta una nuova area per il triage, entrata in funzione ieri mattina. In pratica, il Pronto Soccorso è stato diviso in due settori. C’è la parte da sempre in funzione che prenderà subito in carico i pazienti più gravi (Codici Rossi e Gialli), mentre per le situazioni ordinarie (Codici Verdi e gialli meno gravi) è entrata in funzione una nuova ala realizzata a ridosso della struttura esistente. L'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, ieri ha inaugurato due strutture modulari (adiacenti alla camera calda e connesse alla struttura del Pronto Soccorso) climatizzate e dotate di dieci poltrone reclinabili per la prima assistenza e di strumenti tecnologici per il monitoraggio dei pazienti.

Subito tutto esaurito

Il battesimo del fuoco è riuscito perfettamente, l’infermiera incaricata di seguire il nuovo “repartino” ieri mattina intorno alle 12,30 aveva già il tutto esaurito, con i dieci posti occupati (coliche renali e altre patologie non gravi). Un operatore sanitario sarà sempre presente nella nuova ala per monitorare i pazienti. L’obiettivo della Asl, rappresentata ieri dal direttore generale, Marcello Acciaro, è quello di uscire dalla situazione di massima pressione, su persone e struttura, che si è vissuta nelle ultime due estati. Dice l’assessore Doria: «La Gallura rappresenta un'eccellenza, a partire dai flussi turistici che fanno aumentare le presenze sul territorio da 180 mila abitanti a quasi due milioni di presenze. L'eccellenza però non deve essere solo negli alberghi a cinque stelle, ma deve andare di pari passo nei servizi. Vogliamo restituire un servizio più efficiente ai sardi e alle tante persone che arrivano in Gallura durante il periodo di alta stagione. Per dare sostegno al Pronto Soccorso nel periodo estivo stiamo lavorando con Ares a un sistema di guardia turistica potenziato, nuovo rispetto a quello sin qui in funzione, in grado di fornire al Pronto Soccorso un filtro indispensabile, sempre facendo conto sulle risorse umane a nostra disposizione». Una linea condivisa dal presidente dell’Assemblea socio-sanitaria (e sindaco di Arzachena) Roberto Ragnedda.

Medici sotto pressione

Dopo l’inaugurazione dell’open space nel Pronto Soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, ieri, dunque, è stata la volta di Olbia e un intervento simile è previsto anche al Paolo Dettori di Tempio. Le strutture della medicina di emergenza sono arrivate al limite e Doria lo sa. Ieri l’assessore regionale ha confermato anche la necessità di un protocollo con il Mater Olbia, per inserire la clinica privata nella rete sanitaria territoriale (traumatologia e gestione delle emorragie cerebrali).