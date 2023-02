Pronto soccorso, un weekend da incubo 

Il Pronto soccorso torna a scoppiare, i pazienti restano in attesa quasi 20 ore in sale gremite e a prestare le barelle al reparto ci pensano i soccorritori volontari. Salvo poi, con le ambulanze sguarnite, non poter più prestare servizio per ore e ore. Fra sabato notte e ieri il “Sirai” di Carbonia, ospedale di primo livello designato a gestire le emergenze urgenze, ha dovuto gestire invece un’altra terribile giornata campale. Lo è stata per tutti: per pazienti che hanno gremito le sale (in cui peraltro da giorni ci sono otto posti a sedere in più), i loro familiari, gli operatori del reparto e delle ambulanze convenzionate o di volontariato.

Ambulanze sguarnite

Intanto, come confermato dalla Asl 7, «un numero di accessi molto elevato» è stata la causa scatenante dei disagi a catena. Uno riguarda la gestione delle barelle, strumento non proprio secondario nella prassi assistenziale. È successo infatti (ma la Asl ritiene che non sia la prassi) che le ambulanze in fila, alcune da ore, abbiano lasciato la propria barella (col paziente) a disposizione del reparto. I volontari sarebbe stato così “liberati” dall’obbligo di restare inutilmente nel presidio, e sarebbe stato loro richiesto di tornare a riprendersi la lettiga dopo alcune ore, costringendo però di fatto i sodalizi a non essere operativi. Al loro ritorno diversi volontari avrebbero trovato occupata da altri pazienti o comunque non disponibile la barella “prestata”.

Tagli sui rimborsi

«La decisione di prestare le barelle al reparto – afferma Pierpaolo Emmolo, direttore del coordinamento Socor Sulcis Iglesiente – è un’usanza che abbiamo in parte introdotto anche noi per evitare di restare inchiodati al Sirai per svariate ore. In questo modo almeno i sodalizi che dispongono di barelle di riserva possono continuare a essere operativi: ci sono stati casi in cui le barelle ci sono state restituite dopo due se non tre giorni». Oltre al danno la beffa: «Rischiamo così che ci vengano detratte dal servizio le ore in cui non siamo operativi, da cui derivano i relativi rimborsi per le spese vive – rivela Emmolo – ma certo non per colpa nostra».