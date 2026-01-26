«Pronto soccorso, stop al mezzo servizio» 

Il silenzio sul futuro del pronto soccorso non piace ai sindaci del Sarcidano che tornano alla carica chiedendo la riattivazione del servizio 24 ore su 24 nell’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili. «L’amministrazione comunale di Isili lancia un appello alle autorità sanitarie regionali», ha detto il sindaco Luca Pilia, «perché il pronto soccorso venga potenziato con urgenza. Il nostro ospedale rappresenta un punto di riferimento essenziale per un’area vasta, caratterizzata da numerosi piccoli centri e da collegamenti non sempre rapidi verso le strutture ospedaliere più grandi».

Intervento strutturale

Una questione che dura ormai da anni e che diventa ogni giorno che passa sempre più farraginosa. «Occorre un intervento strutturale per avere il pronto soccorso di Isili aperto 24 ore su 24», ha puntualizzato il sindaco di Mandas Umberto Oppus, «una scelta che darebbe respiro ai pronto soccorso dì Cagliari, restituendo al territorio una grande opportunità. Per quanto riguarda l’ospedale di Isili, o si affronta il problema una volta per tutte o rischiamo di perdere ulteriormente altri servizi». Un allarme che è stato segnalato più volte dagli amministratori e dal comitato Sanità Bene Comune. «Lanciamo un appello accorato», ha detto il portavoce Luigi Pisci, «restituiteci un pronto soccorso aperto 24 ore su 24, rendete a questo territorio, e a chi lo abita, la dignità che merita. Questi anni con un servizio dimezzato sono stati molto duri e umilianti per la popolazione del nostro territorio».

Un territorio isolato

Chiede risposte il sindaco di Nuragus e vice presidente della Comunità Montana Giovanni Daga. «Non sappiamo quasi più cosa dire», avverte. «Siamo consapevoli della situazione disastrosa in tutta Italia ma vogliamo almeno delle risposte. Noi sindaci sembriamo abbandonati, non abbiamo referenti, si continua a progettare ma noi non vediamo nulla, la gente poi viene a chiedere risposte in Comune, non va in Regione». Prima che chiudesse la chirurgia come reparto, il pronto soccorso del San Giuseppe al netto dei codici bianchi registrava oltre seimila accessi l’anno. Oggi la chiusura dell’orario notturno ha portato ad una contrazione degli accessi, seppure non manchino le giornate in cui la sala del pronto soccorso è gremita di gente e non è possibile rispettare la chiusura alle 20, segno questo che nonostante tutto il servizio resta la prima tappa per chiunque stia male. «Garantire un pronto soccorso pienamente operativo», sottolinea Pilia, «non è una richiesta straordinaria ma un diritto dei cittadini». Lancia una provocazione Oppus: «Perché non facciamo passare l’ospedale di Isili dalla Asl 8 al Policlinico universitario? Quello che si sta facendo per geriatra e lungodegenza si potrebbe fare anche per altre specialistiche». Proposte fatte comunque in un’ottica di collaborazione da parte di tutti, purché si arrivi a soluzioni rapide e concrete. La salute dei cittadini rimane per tutti una priorità assoluta.

