Pronto soccorso, si rischia lo stop 

È a rischio il funzionamento 24 ore su 24 del pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino perché dal primo giugno l’attuale primaria Tina Baldussi andrà in pensione e il numero dei medici in servizio è ridotto all’osso: negli ultimi mesi ne sono rimasti solo tre, mentre quattro sono avanti via. Per scongiurare il pericolo di una chiusura o di un ridimensionamento si muove l’azienda ospedaliera Brotzu: «Provvederemo ad attivare una manifestazione d’interesse per raccogliere la disponibilità dei medici del pronto soccorso del San Michele al fine di attivare una collaborazione con il pronto soccorso di San Gavino», annuncia la direttrice generale dell’azienda cagliaritana, Agnese Foddis.

La disponibilità è emersa in occasione di una riunione che si è tenuta nei giorni scorsi all’assessorato alla Sanità. L’azienda Brotzu aveva fatto altrettanto in passato aprendo a una collaborazione con gli ospedali di Muravera e Isili. «Il pronto soccorso del Brotzu – precisa Foddis – conta 42 mila accessi all’anno e un numero di dirigenti medici e, in generale, di personale sanitario, decisamente insufficiente per l’importante volume di lavoro cui deve far fronte: la conseguenza è un appesantimento delle responsabilità e degli obblighi. Nonostante ciò, è stato assicurato il sostegno ai presidi ospedalieri della Asl di Cagliari grazie alla disponibilità del personale medico che garantisce le collaborazioni esterne su base volontaria».

Sindacati preoccupati

La speranza è che si riesca a replicare il successo a San Gavino, dove la carenza di personale medico nel pronto soccorso va avanti da mesi: almeno sei. I sindacati confederali da tempo danno l’allarme: di recente Loredana Zuddas, segretaria provinciale della Cisl, Franco Bardi, segretario della Cgil e Guido Sarritzu della Uil hanno scritto all’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi e al direttore generale della Asl del Medio Campidano Giorgio Carboni.

Secondo il direttore sanitario dell’ospedale di San Gavino, Sergio Pili, non c’è un rischio di chiusura del pronto soccorso: «A oggi – ammette – viviamo una situazione di difficoltà per carenza del personale, problema purtroppo comune anche ad altri ospedali della Sardegna. In questi giorni ci saranno delle interlocuzioni con l’assessorato alla Sanità per cercare una soluzione».

Cgil, Cisl e Uil tuttavia restano molto preoccupati.

In cerca di soluzioni

«Col pensionamento della direttrice – commenta il direttore generale della Asl del Medio Campidano, Giorgio Carboni – il pronto soccorso non sarà sguarnito solo della sua professione ma di una presenza che ha coniugato per decenni luogo e identità con insostituibile spessore culturale e scientifico. Il problema è noto da tempo: le segreterie territoriali delle confederazioni sindacali erano presenti, con sindaci e operatori, all’incontro dello scorso ottobre con l’assessore Doria al quale fece seguito la delibera della Giunta regionale, rimasta purtroppo lettera morta, che istituiva il Centro di emergenza territoriale temporaneo al “Nostra Signora di Bonaria”. Da allora i diversi tentativi di reclutare dirigenti medici non sono andati a buon fine. Si è riusciti, nonostante tutto, a tenere in funzione il servizio di pronto soccorso grazie alla collaborazione e all’impegno degli operatori e delle organizzazioni sindacali. Dal prossimo mese – aggiunge Carboni – tenere operativo il pronto soccorso sarà certamente più difficile ma contiamo, con la collaborazione dei dipendenti, delle aziende sanitarie e ospedaliere, dell’Areus e con il supporto dell’assessorato, di non far mancare al Medio Campidano e alle sue comunità questo importante presidio. Sono in atto interlocuzioni e iniziative tese a colmare, seppure in modo parziale, le carenze di medici specialisti che il normale sistema di reclutamento dei concorsi pubblici attualmente non può assicurare».

