Pronto soccorso, si riparte 

Lo spostamento del medico di continuità assistenziale del presidio ospedaliero del Santa Barbara, al Punto di primo intervento del Cto e la garanzia di copertura dei restanti turni grazie al sostegno dei medici dei reparti chirurgici. Così l’assessore alla Sanità Carlo Doria ha illustrato le soluzioni alla direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus, per ovviare la sospensione del servizio di primo intervento: «Non ci sarà alcuna interruzione - dichiara Doria - la soluzione organizzativa è stata individuata e il Cto potrà continuare ad assistere i codici bianchi e verdi, con maggiore efficienza ed efficacia, correlata al supporto infermieristico e tecnologico offerto dal presidio ospedaliero, dove verrà allocato il punto di guardia medica. Abbiamo infatti previsto la presenza di una postazione del 118 per meglio collegare il Punto di primo intervento con il Pronto soccorso del Sirai di Carbonia, nel caso si dovessero presentare dei casi più gravi».

I disserviz i

L’interruzione è avvenuta nella serata dello scorso martedì, quando con una circolare i vertici aziendali avevano disposto un procedimento di chiusura temporanea dell’attività, dovuta alla mancanza di personale e alla necessità di concentrare lo stesso, sul pronto soccorso del Sirai. Una sospensione del servizio durata di fatto però fino alle prime ore di mercoledì mattina, quando dopo un incontro fra l’assessore alla Sanità, il primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai, la direttrice generale e il direttore sanitario della Asl Sulcis, il servizio ha potuto riprendere grazie alla presenza di un medico di guardia del reparto Chirurgia. «Appena appresa la notizia ho contattato l’assessore Doria, il quale prontamente mi ha convocato nel suo ufficio - rivela Usai - Una volta illustrata la situazione, le direttive sono state chiare; il servizio del Punto di primo intervento non deve essere mai sospeso».

Il sindaco

Per Mauro Usai quanto accaduto non è dissimile alle dinamiche che portarono al medesimo problema nel periodo dello scorso Ferragosto: «Come allora, si è deciso di concentrare le attività al Sirai e chiudere al Cto - precisa - anziché trovare soluzioni alternative come quelle che abbiamo sempre suggerito, come ad esempio la l’interruzione delle attività programmate». E mentre la direzione della Asl Sulcis comunica d’esser al lavoro sulle soluzioni organizzative che consentano di tenere aperto il servizio, si palesano le rimostranze su quanto accaduto: «Se non si è in grado di gestire un’unica Asl che accorpi Carbonia ed Iglesias - dichiara la consigliera regionale di “Idea Sardegna” Carla Cuccu - si faccia un’immediata riforma per la scissione in due aziende differenti». In un comunicato stampa, la “Rete sarda per la difesa della sanità pubblica” denuncia l’ennesimo stato di emergenza nel Sulcis Iglesiente e reputa inadeguato l’operato di chi ha il potere decisionale sulle possibili soluzioni del problema.