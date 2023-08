Pronto soccorso senza tregua 

Nel pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino si lavora senza sosta e senza un attimo di tregua. Tante le emergenze anche perché da quando sono diminuiti i medici in chirurgia i pazienti che devono essere operati d’urgenza devono essere trasportati in ambulanza in altri ospedali. Le attese diventano lunghe, anche di 6 o 7 ore.

L’emergenza

«In ospedale si possono garantire solo gli interventi chirurgici programmati e per questo una grossa quantità di trasferimenti in ambulanza in urgenza per casi chirurgici sta gravando soprattutto sul pronto soccorso che deve prendere contatti con altre chirurgie di Cagliari, Carbonia, Oristano, o Lanusei e non sempre trova subito la disponibilità di posto letto», è la denuncia di Loredana Zuddas e Marcello Deriu, rispettivamente segretaria generale della Cisl del Medio Campidano e segretario territoriale della Cisl medici. «Questo comporta lo spostamento di personale medico o infermieristico dal turno di lavoro, un fatto che impoverisce ulteriormente le risorse necessarie del turno di pronto soccorso – continuano i due sindacalisti –. Gli stessi medici di pronto soccorso in queste condizioni, non avendo la garanzia di una chirurgia d’urgenza, hanno cercato fortuna altrove partecipando al concorso Ares per spostarsi in altri ospedali, magari più vicini alla propria residenza e dove non avrebbero l’onere di dover organizzare tutti questi trasferimenti in ambulanza in urgenza. Come organizzazione sindacale chiediamo alla Regione maggior attenzione per il Medio Campidano, maggiori finanziamenti per poter acquisire il personale necessario e funzionale a tutti i reparti, come anche per il territorio».

L’azienda

Alcuni medici del pronto soccorso risultano vincitori di concorso in altri ospedali, e l’azienda sanitaria corre ai ripari. «Nel periodo più caldo dell’estate, ad agosto, non dovrebbero esserci problemi. A settembre andrà via un medico, che abbiamo già sostituito – spiega il direttore sanitario della Asl del Medio Campidano Francesco Ronchi –. Un altro medico va via il 15 ottobre e gli altri due sono in attesa di essere chiamati ma andranno via presumibilmente dopo settembre. Dovremmo avere la possibilità di sostituirli con i medici stranieri che, se tutto va bene, dovrebbero arrivare in tempi brevi. L’azienda sta studiando altre soluzioni tampone nel caso in cui non riuscissimo ad avere il personale per garantire appieno le prestazioni sanitarie».

Gli organici

Sui tagli al personale sanitario piovono le critiche dalla segretaria della Camera del Lavoro Sardegna Sud Occidentale Caterina Cocco e da Monica Secchi, segretaria generale della funzione pubblica dello stesso sindacato: «La contrazione organica del personale non permette il rispetto, oltre che dei contratti nazionali di lavoro, anche della sicurezza dei luoghi di lavoro, di conseguenza non garantisce la sicurezza degli stessi pazienti nonché della popolazione. Già in passato la nostra organizzazione ha dovuto allertare il prefetto, la procura per la tutela della salute pubblica e gli stessi servizi di vigilanza per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro».

