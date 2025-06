Pronto soccorso senza personale, allarme per l’estate 

Giugno è arrivato ma dei famosi “medici a gettone” nel Pronto soccorso di Alghero non c’è ancora traccia. L’assessorato regionale alla Sanità aveva fatto sapere, infatti, che entro giugno sarebbero potuti arrivare i rinforzi, mentre è allo studio con Ares l’ipotesi di un servizio di potenziamento dei presidi territoriali di primo soccorso attraverso le Guardie Mediche Avanzate, in grado di assorbire una quota consistente di codici bianchi e verdi.

All’ospedale Civile di Alghero stanno ancora aspettando, mentre le giornate scivolano via tra le tante emergenze da affrontare e le lamentele dei pazienti in attesa per ore. La stagione turistica è iniziata e a breve il carico di lavoro aumenterà in maniera esponenziale.

Turni impossibili

Dei dieci camici bianchi in organico, la metà è in malattia, mentre chi è rimasto non potrà nemmeno usufruire delle ferie estive. Persino il primario garantisce i turni di notte. «Alcune fasce orarie saranno coperte da personale volontario proveniente da Sassari tramite prestazioni aggiuntive. Si tratta, tuttavia, di una soluzione precaria: questi medici, provenienti da altre aziende sanitarie, non sono vincolati da obblighi contrattuali e possono rinunciare all’incarico in qualsiasi momento», avverte il presidente della commissione consiliare Sanità Christian Mulas che più volte ha sottolineato le criticità con chi di dovere.

Emergenza continua

E non è la sola emergenza. Appeso ad un filo anche il reparto Trasfusionale. «Rischia di fermarsi per mancanza di personale», conferma il consigliere comunale della Lega Michele Pais: «Non bastava un Pronto soccorso quotidianamente in affanno e a rischio interruzione, alla lista delle emergenze si aggiunge la progressiva riduzione di cardiologi, condizioni logistiche sempre più precarie nei reparti di Oncologia e Medicina dello sport, senza più il supporto cardiologico, e ora anche il reparto Trasfusionale vicino al collasso»

Serve un piano straordinario per l’assunzione di personale, mentre si naviga a vista, tamponando le falle man mano che si aprono nei reparti.

«Dopo le numerose segnalazioni – annuncia Mulas - il reparto di Cardiologia, il cui futuro era a rischio, resterà operativo grazie a una convenzione siglata tra Asl e Aou. L’accordo prevede l’apertura del reparto per 12 ore al giorno. Una tregua momentanea in un quadro ancora critico».

