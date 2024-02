Pronto soccorso senza medici 

Un’altra mazzata per il Giovanni Paolo II, i medici del Pronto Soccorso sono “finiti”. La parola è sostanzialmente corretta e rende l’idea, dal primo marzo la Asl di Olbia non dispone più delle prestazioni delle due dottoresse che erano in organico. Per ragioni personali e professionali diverse, le specialiste hanno interrotto il rapporto con la struttura ospedaliera olbiese. La situazione è drammatica, perché di fatto il Pronto Soccorso è a rischio chiusura. Sono disponibili per coprire i turni una dottoressa di Areus e alcuni specialisti di altri ospedali che vengono coinvolti. È evidente che il servizio della emergenza urgenza è appesa a un filo. Ma i guai non sono finiti per la Asl di Olbia. Infatti è recentissima la notizia del passaggio del dirigente del Pronto Soccorso di La Maddalena, Luca Pilo, alla Asl di Sassari (incarico dirigenziale nell’ospedale di Ozieri). Per il Pronto Soccorso di Olbia è veramente una situazione complicata. Ed un fatto del quale è consapevole il management della Asl.

«Non chiuderemo»

Il direttore generale della Asl, Marcello Acciaro, fa il punto della situazione: «In effetti stiamo affrontando dei problemi molto seri, ma dico subito che il Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II non chiuderà. Per dare le risposte all’utenza stiamo studiando delle misure che saranno adottate subito. Intanto ci saranno nuovi bandi per le assunzioni, noi contiamo di portare dentro la struttura altri medici. Il fatto è che gli specialisti non vogliono lavorare nei Pronto Soccorso, è una tendenza nazionale come è ben noto. Noi siamo fiduciosi, comunque, di superare questa fase. Ad esempio anche con un accordo con il Pronto Soccorso di Sassari. Gli strumenti ci sono. Ci sono le condizioni per garantire il servizio e speriamo di farlo con sempre più medici». Nell’immediato la Asl conta anche sui medici “a gettone”.

«Diritti violati»

I sindacati (Cgil Fp, Uil Fp, Nursind e la Rsu della Asl) hanno inviato una nota durissima contro la Asl di Olbia. Le sigle parlano di violazioni di legge e contrattuali, Secondo i sindacati, i medici con specializzazioni diverse dalla emergenza urgenza non possono lavorare in Pronto Soccorso. I rappresentanti dei lavoratori parlano di fuga del personale sanitario, causata dalla scarsa appetibilità degli ospedali galluresi. (a.b.)

