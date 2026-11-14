Un’emergenza continua. Chi varca l’ingresso del Pronto soccorso deve armarsi di pazienza e sperare sia una giornata fortunata. Ma se si incappa in quella storta con casi gravi, l’attesa può superare anche le dodici ore persino per i codici arancioni. Una situazione sempre più complessa con i medici allo stremo, che però continuano a fare l’impossibile per i pazienti, e la Asl che cerca di risolvere problemi che si trascinano da tempo mettendo in campo rinforzi e nuove strategie.

L’organico

Il sovraffollamento del reparto di emergenza-urgenza è una questione dovuta a vari fattori come la carenza dell’assistenza territoriale (in assenza di medici di base o guardie mediche, le persone si rivolgono al Pronto soccorso) e la carenza di personale. Nel reparto del San Martino i camici bianchi strutturati sono rimasti in cinque (uno al momento è in malattia) ma la pianta organica ne prevede altri 13. Un bel divario che l’azienda sanitaria sta cercando di colmare: «Da luglio a oggi la Asl ha contattato 54 professionisti fra cui neolaureati, specializzandi o stranieri proponendo un contratto libero professionale – fanno sapere dall’azienda – solo una parte ha accettato e attualmente i medici assunti con quel tipo di contratto che si alternano nella copertura dei turni sono 18».

I problemi

Numeri alla mano il problema sembrerebbe risolto ma in realtà avendo quel particolare contratto non hanno gli stessi vincoli dei colleghi strutturati e quindi non garantiscono la copertura dei turni in modo stabile. Ed ecco perché talvolta si possono verificare disagi, anche se generalmente sono previsti due medici per il turno mattutino e altri due medici per la sera, mentre la notte solitamente ne è previsto solo uno.

I rinforzi

«Per migliorare i tempi di gestione dei pazienti in Pronto soccorso, abbiamo attivato percorsi di presa in carico rapida dei pazienti, chiamati fast track – spiega il direttore sanitario, Roberto Irde – Tali percorsi possono essere avviati direttamente al momento del triage con l’infermiere che identifica la patologia, individua il percorso già predefinito e lo avvia». Da anni sono attivi i percorsi ginecologico, pediatrico, oculistico e otorinolaringoiatrico «con tempi d’attesa ridotti per numerose patologie in questi ambiti – aggiunge Irde - Di recente abbiamo attivato anche altri percorsi rapidi, tra cui Ortopedia». E proprio in questi giorni si stanno completando le procedure per l’assunzione di un medico al Pronto soccorso generale, uno per il fast track ginecologico e un altro per quello pediatrico. Inoltre a breve arriveranno altri quattro infermieri. «È in programma l’attivazione dell’ambulatorio di “See & Treat”, che permette la gestione esclusivamente infermieristica di patologie minori – precisa – sempre nell’ottica di ridurre i tempi di presa in carico e dimissione». La direttrice generale Grazia Cattinasottolinea che «la riorganizzazione delle attività di emergenza urgenza, con il coinvolgimento delle strutture ospedaliere e territoriali, è in atto da mesi. Ma, come per tutti gli interventi di tale complessità, è necessario un tempo di realizzazione complessivo che non è brevissimo».