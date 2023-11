Pronto soccorso salvo in extremis 

«Dove non c’è un pronto soccorso, non potrà esserci un ospedale». L’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, ha aperto l’incontro a Sanluri, nella sede della Asl del Medio Campidano, convocato dal manager, Giorgio Carboni, per affrontare la questione sulla paventata chiusura del pronto soccorso di San Gavino. E prima di presentare le cure prescritte per salvare un servizio importante per la comunità, ha rassicurato i presenti, i sindaci del territorio e i sindacati della Cgil e della Cisl: «Nessuna chiusura, cambia solo la denominazione, da pronto di soccorso diventa un centro territoriale di urgenza».

La proposta

In un lungo e articolato intervento, Doria ha spiegato le novità e quel che resta del passato. «Partiamo – ha detto - dalle modifiche dell’orario: dalle 8 alle 20, quando generalmente si lavora di più, rimane tutto invariato e la struttura continuerà a funzionare come pronto soccorso, come l’abbiamo sempre conosciuto. Nel turno di notte, dalle 20 alle 8 del mattino, è prevista una rimodulazione facendo ricorso alla medicina d’urgenza, tramite un accordo con Areus, l’Azienda regionale dell’emergenza ed urgenza della Sardegna. Il sostegno ai medici che arrivano sarà garantito dal personale dell’ospedale, naturalmente da quelle figure con titolo affine o equipollente. Tanto per fare un esempio, potrebbero essere rianimatori, non certo ortopedici».

Tre mesi

L’assessore ha tenuto a precisare che si tratta di «un provvedimento possibile grazie alle norme che lo consentono. Nulla è improvvisato». A scanso di equivoci ha aggiunto: «Se vi state chiedendo per quando tempo, la delibera che ho preparato è limitata a soli tre mesi. Non può essere e non deve essere definitiva. Al massimo si potrebbe pensare a una proroga. Il problema è che non abbiamo professionisti di medicina d’urgenza. Al concorso di 300 posti per le selezioni, solo 150 si sono presentati». Soddisfatti per il risultato raggiunto e per l’attenzione dimostrata dall’assessore e dai vertici della Asl che hanno raccolto le sollecitazioni e capito le preoccupazioni dei 28 sindaci del territorio. «Siamo venuti qui – ha detto Giorgio Zucca di Sardara - con intenzioni bellicose, ma per fortuna il il pronto soccorso è salvo». Alberto Urpi di Sanluri ha aggiunto: «La rassicurazione dell’assessore sul fatto che nulla cambia per il paziente che arriva in ambulanza col codice verde o rosso che sia, è la soluzione del problema da noi sollevato». Andrea Lampis di Las Plassas afferma: «l’importanza di far seguire i fatti alla parole».

Le perplessità

«Può sembrare strano se dico bravo assessore – ha detto la consigliera regionale Rossella Pinna – anche se credo che chiunque al tuo posto avrebbe detto le stesse cose. Chiediamo un provvedimento definitivo perché un ospedale di primo livello non può diventare un centro di emergenza territoriale». Caterina Cocco della Cgil ha commentato: «È una soluzione che non ci lascia sereni. I dubbi sono sul coinvolgimento dei medici degli altri reparti, carichi di lavoro. È un provvedimento tampone, vigileremo che non diventi a tempo indeterminato”.

