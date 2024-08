Pronto soccorso, rischio chiusura alle 16 

È sempre più critica la situazione al pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale. Tra poco più di una settimana se non si farà fronte alle carenze del personale medico (i dottori rimasti sono solo quattro) il presidio di emergenza aprirà solo per otto ore al giorno, dalle 8 alle 16.

La lettera

Lo ha scritto il direttore generale della Asl del Medio Campidano Giorgio Carboni in una lettera inviata all’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi, al direttore regionale dell’omonimo assessorato Luciano Oppo e al prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis. «C’è una grave criticità nel pronto soccorso – rimarca Carboni – che era già stata segnalata il 17 e il 23 maggio. Con il concorso indetto da Ares nel 2022 quattro medici della Asl del Medio Campidano hanno preso servizio nelle tre aziende di Cagliari e così l’organico del pronto soccorso si è ridotto a tre medici a cui se ne aggiunge una dell’ex 118, ma esente dai notturni». A giugno era già stata scongiurata in extremis la chiusura notturna, ma ora il problema è tornato a galla anche perché non si è mai concretizzato nello stesso nosocomio il centro di emergenza territoriale temporaneo, che avrebbe dovuto tamponare l’emorragia di medici in fuga verso gli ospedali del capoluogo sardo. «Con un organico di tre medici – continua Carboni – dal primo settembre potrà essere assicurata l’attività soltanto nella fascia oraria 8-16 dei giorni feriali e festivi. Chiedo un incontro urgente per condividere un percorso riorganizzativo comune per la risoluzione della criticità in atto e ricevere direttive in riferimento agli atti di programmazione sanitaria propedeutici ad una risoluzione strutturale della problematica al fine di assicurare e garantire l’attività assistenziale del pronto soccorso». Ad oggi il presidio di emergenza di San Gavino è al servizio di più di 150mila persone e gli accessi sono aumentati di 500 casi rispetto al 2023 (il 10 per cento dei ricoveri sono di pazienti della Asl di Cagliari, il 12 per cento della Asl di Oristano e i restanti della Asl del Medio Campidano).

L’appello

Penalizzati soprattutto gli anziani, come evidenzia Claudio Seda, presidente dell’associazione sangavinese di volontariato Monreal Soccorso: «Sono diversi anni che nel periodo estivo è sempre più difficile garantire i turni, dovendo giustamente consentire al personale in genere di godere delle proprie ferie. La chiusura, in alcuni orari, del pronto soccorso aumenterà il carico di lavoro sui presidi delle aree metropolitane, già in sofferenza e sulle associazioni che svolgono il servizio di 118. La Regione deve dare assoluta priorità al tema della sanità, intervenendo con scelte e decisioni coraggiose da subito».

