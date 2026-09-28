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29 settembre 2026 alle 00:26

Pronto soccorso, quattro nuovi medici 

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Il Pronto soccorso del San Martino ha bisogno di rinforzi e l’Asl 5 corre ai ripari con quattro nuovi incarichi. La stessa azienda sanitaria, nella delibera appena approvata, parla di «gravi carenze di personale medico» e della necessità di intervenire con urgenza per garantire la copertura dei servizi di emergenza e urgenza. I rinforzi arriveranno attraverso contratti libero-professionali: sono quattro i medici individuati nell’albo regionale istituito da Ares. Si tratta di Lorenzo Matteo De Giudici, Federica Lepori, Alessio Ficarella e Davide Pisacane. Lepori è una specializzanda al penultimo anno. Tutti potranno essere impiegati fino a 38 ore settimanali. Gli incarichi dureranno sei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre, e saranno destinati alla struttura di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza del presidio ospedaliero.

Per far fronte alla necessità di personale, l’azienda metterà sul piatto 148.232 euro. La tariffa è di 60 euro l’ora per i medici laureati e per gli specializzandi dei primi anni, 80 euro per quelli all’ultimo e penultimo anno e 100 euro per specialisti e medici in quiescenza. Una soluzione temporanea per garantire la presenza in corsia mentre l’Asl continua a fare i conti con una disponibilità di medici che non basta a coprire il fabbisogno del servizio. ( m. g. )

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