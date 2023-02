Pronto soccorso più organizzato 

L’open space oggi, un domani il nuovo pronto soccorso. Tempo di inaugurazioni e annunci, ieri nell’ospedale civile dell’Aou, con l’avvento operativo della struttura in cui accogliere i pazienti in codice rosso e giallo dopo la prima fase di stabilizzazione. Composta da nove posti letto, un’area dotata di gas medicali, monitor multiparametrici e separatori per dare privacy agli allettati, nell’ottica di seguirli meglio e, al contempo, alleggerire la massa che spesso ingorga il pronto soccorso. «Questo è - afferma l’assessore della Sanità Carlo Doria, presente al varo dell’open space - un primo riordino dei percorsi all’interno del ps, attraverso il quale evitare il caos delle barelle nei corridoi e dare un’assistenza dignitosa».

La nuova struttura

Realizzato in poco più di un mese, con 150 mila euro di provenienza regionale, lo spazio è stato ricavato sfruttando e riplasmando alcuni locali adibiti in precedenza ad altri usi. «Ma abbiamo in programma - riferisce il direttore sanitario dell’Aou Luigi Cugia - di aggiungere a questa una seconda area in cui possano trovare collocazione lo spazio rosa, per il 41 bis e i pazienti fragili». Un’opera che dovrebbe finire alla fine di marzo mentre per il nuovo pronto soccorso il cronoprogramma è di là da venire. «Sorgerà in quest’area- comunica il direttore generale dell’Aou- e costerà 13 milioni di euro finanziati dal Pnrr e dalla Regione». Il progetto preliminare è già completato, manca «la definizione della pratica da parte del Ministero- continua il dg- e poi cercheremo di far partire l’opera nei prossimi mesi così da dare alla città un pronto soccorso moderno ed efficiente».

Sovraffollato

Che al momento però arranca e fatica a contenere il diluvio di ingressi. «Possiamo arrivare - fa di conto Spano anche a picchi di 170 accessi al giorno. Un numero complessivo in realtà diminuito negli ultimi tempi anche se sono aumentati i codici più complessi». Un sovraffollamento noto legato a carenze di presidi nel Sassarese. «La struttura - aggiunge l’assessore Doria - patisce un problema di necessaria riorganizzazione del territorio per andare a fare un maggiore filtro per i codici bianchi e verdi che qui proprio non devono arrivare». Intanto, appena due settimane fa, il professor Paolo Pinna Parpaglia ha preso in mano il timone del pronto soccorso, chiamato a risolvere il problema dei percorsi. «È l’altra causa delle lunghe file dopo la logistica - puntualizza Spano - e stiamo lavorando insieme per rivedere quelli all’interno dell’ospedale». E l’open space è un primo risultato del cambio di passo.