Pronto soccorso, paziente tenta di aggredire il medico 

Attimi di grande tensione ieri nel pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove un paziente con problemi psichiatrici, forse esasperato dall’attesa, ha dato in escandescenze tentando di aggredire il medico che lo stava visitando. Fortunatamente il pronto intervento di altri operatori ha evitato conseguenze peggiori, convicendo l’uomo ad allontanarsi. Il fatto è stato poi denunciato in Questura e gli agenti hanno avviato gli accertamenti, identificando il protagonista del parapiglia.

Tutto è accaduto in mattinata quando il paziente, originario di Cabras e pare non nuovo a comportamenti sopra le righe, si è presentato al triage chiedendo di essere visitato. Una volta entrato nell’ambulatorio però, forse perché a suo avviso aveva aspettato troppo, ha dato di matto urlando e scagliando contro il medico tutti gli oggetti che erano sulla scrivania. L’immediato arrivo di altre persone lo ha convinto a desistere e ad allontanarsi.

«Si tratta di un episodio grave che fortunatamente è successo in un ospedale – denuncia Giampiero Sulis, segretario provinciale Cimo – perché se fosse accaduto in una guardia medica o in ambulatorio, dove i medici in trincea sono quasi abbandonati a se stessi, forse le conseguenze sarebbero state peggiori. Questo deve farci riflettere sulla situazione della sanità pubblica».

