Pronto soccorso, patto contro le code 

Non più tante repubbliche indipendenti, una per ogni ospedale del Sud Sardegna. Dovrà invece essere un solo, grande pronto soccorso ramificato tra i vari ospedali, una risorsa unica. Solo così si potrà liberare l’ostaggio, cioè l’ambulanza bloccata per ore davanti al pronto soccorso, dove si tarda a prendere in carico il paziente. Ma con una contropartita: il 118 può tornare al pronto soccorso per prelevare lo stesso paziente se ha bisogno di essere visitato anche in un secondo reparto, in un altro ospedale. Accade non di rado. Si solleverebbe così, con il cosiddetto “trasporto secondario”, il pronto soccorso (sempre intasato, ovunque) dal compito di trovare un mezzo per il trasporto della persona che ha bisogno di cure anche altrove.

Le nuove misure

È uno dei punti per rendere nuovamente efficiente, nell’area di Cagliari, un servizio 118 che sulla carta avrebbe la possibilità di esserlo, e invece no perché i pronto soccorso non sono più in grado di rispondere rapidamente alle urgenze meno gravi. I codici rossi “passano” abitualmente subito, i gialli attendono poco, mentre per verdi e bianchi l’arrivo all’ospedale - pochi in ambulanza, la maggior parte con mezzi privati - si apre una prospettiva d’attesa che ha il sapore della quasi eternità. E il territorio deve così rinunciare per lunghe ore a quel mezzo di soccorso, finalmente “liberato” quando il paziente trasportato vede i medici. D’altra parte, è dai tempi del Covid assassino che il banco dell’emergenza-urgenza (fa capo all’Areus, una delle troppe aziende sanitarie regionali, che ha sede a Nuoro) è saltato. I mezzi di soccorso, comprese le “Mike” (“ufficiali” del 118, col medico a bordo), sono bloccati per ore dopo ogni trasporto: questo, perché i pronto soccorso sono intasati da pazienti che il poco personale medico e infermieristico, ormai quasi introvabile anche a volerlo assumere, non è in grado di fronteggiare. E allora la Sanità dell’Area metropolitana di Cagliari si mette d’accordo con se stessa, attraverso le sue aziende: Areus per il 118, Arnas Brotzu che fa azienda a sé, Policlinico di Monserrato a sua volta azienda autonoma (Aou) e Asl di Cagliari, cui fanno capo il Santissima Trinità e altri ospedali del circondario. Al tavolo anche il project manager del 112 (il numero unico per le emergenze) e il responsabile dell’elisoccorso. Tanti rivoli diversi, e separati, dello stesso fiume dell’emergenza-urgenza e dell’assistenza sanitaria.

Ingranaggi da oliare

Mentre si vara la nuova classificazione per il “triage”, con più colori rispetto ai quattro attuali legati alla gravità del paziente, si tenta di coordinare le aziende sanitarie che si occupano di noi quando stiamo male all’improvviso, o abbiamo un incidente. «A volte, l’ospedale diventa una strettoia per il soccorso», spiega Federico Argiolas, direttore sanitario dell’Areus (118): «Succede quando non ha i posti letto sufficienti per accogliere i pazienti che il pronto soccorso non può dimettere». Accade in questo periodo, a causa dell’epidemia influenzale «che col Covid avevamo dimenticato perché si indossavano le mascherine e ci si vaccinava di più contro l’influenza, ma ora ha di nuovo dimensioni importanti». E allora serve una mappa di tutti i posti letto reparto per reparto, ospedale per ospedale, «per sapere dove portare i pazienti che le ambulanze soccorrono», aggiunge Argiolas: «E serve un programma delle ristrutturazioni edilizie dei reparti nei diversi ospedali, affinché non avvengano contemporaneamente». Una cabina di regia, insomma, e ora sta nascendo. Peraltro, fa notare il direttore sanitario dell’Areus, «a Cagliari giungono pazienti da altri ospedali del Sud Sardegna, e a Sassari da quelli del nord, e questo intasa le due città principali».