Pronto soccorso: «Nessun rischio chiusura» 

Il Pronto soccorso rischia di lavorare a mezzo servizio, solo 12 ore al giorno, già dalle prossime settimane. L’organico è praticamente dimezzato e servirebbero almeno ulteriori tre medici per garantire le prestazioni sanitarie h24. Il primo a lanciare l’allarme è stato il presidente della commissione Sanità Christian Mulas, timore subito condiviso dall’opposizione, in particolare Forza Italia, che però ha voluto sottolineare il silenzio delle istituzioni locali. A bollare come «prive di fondamento» le notizie del rischio di chiusura è l’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi. «Non solo non è così, ma l’assessorato si è mosso già da settimane per approntare delle soluzioni in grado di decongestionare non solamente il Pronto soccorso di Alghero, ma tutti gli accessi di primo soccorso dell’isola in vista dell’imminente stagione estiva», assicura. «Si stanno formalizzando in queste ore gli incarichi dei Commissari straordinari attraverso le firme dei contratti. A loro spetterà una ricognizione sui fabbisogni che ricomprendono anche la valutazione sull’assunzione di personale a gettone», fa sapere Bartolazzi. L’Ares, inoltre, starebbe pensando di potenziare il servizio con delle “guardie mediche avanzate”. Domani mattina, intanto, si terrà un incontro pubblico promosso dalla commissione comunale.

