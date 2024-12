Pronto soccorso nel caos: ambulanze in fila e disagi 

È stata una giornata di emergenza ieri al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino. Nel piazzale c’erano cinque ambulanze con i pazienti a bordo. Non sono mancati i momenti di tensione per l’ennesimo disservizio al Nostra Signora di Bonaria.

Le proteste

La situazione è poi rientrata alla normalità ma non sono mancate le proteste dei pazienti e dei volontari delle ambulanze a cui si sono aggiunte le tante persone in fila nella sala d’aspetto in locali troppo angusti per la mole di utenti arrivati anche dalla Marmilla, dalla Trexenta e dall’alto Oristanese. I volontari sono dovuti rimanere sulle ambulanze con i pazienti perché i ricoveri sono stati momentaneamente bloccati. Anche la notte precedente i volontari di Nuraminis hanno trascorso sette ore di fila con il paziente in attesa del ricovero. Per fortuna poi la situazione si è normalizzata ma la tensione e la stanchezza si tagliavano a fette nonostante il grande lavoro del personale sanitario: «La situazione è stata risolta – sottolinea il direttore generale della Asl del Medio Campidano Giorgio Carboni – e i pazienti sono stati ricoverati. Su dieci accessi al pronto soccorso tre sono di pazienti che non risiedono nella nostra Asl ai quali comunque dobbiamo garantire assistenza».

I sindacati

I sindacati difendono il personale che combatte ogni giorno in trincea per garantire un servizio di primo soccorso. «È urgente che si assumano le decisioni a livello regionale per il funzionamento del servizio sanitario – spiegano le segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil - e che queste si attuino a livello aziendale a garanzia del funzionamento dei servizi ai cittadini a partire dall’ospedale di San Gavino, presidio strategico Dea di primo livello nella rete ospedaliera regionale. Come Cgil Cisl e Uil territoriali, insieme alle categorie sindacali, in primis con quelle dei pensionati, se non verranno affrontati tempestivamente e risolti i gravi problemi ripetutamente denunciati ci riserviamo di attivare, ai vari livelli, tutte le azioni necessarie per rivendicare il pieno diritto alla salute per i cittadini e le cittadine rappresentati».

