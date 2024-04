Pronto soccorso, medici “precettati” 

Pronto Soccorso come una trincea, a Olbia adesso è guerra tra direzione Asl e alcuni medici per la copertura dei turni dell’emergenza urgenza. Il termine non è corretto, ma rende l’idea, è scattata di fatto la “precettazione” degli specialisti di altri reparti del Giovanni Paolo II, i medici sono destinatari di lettere aziendali che impongono le prestazioni in Pronto Soccorso. Tra gli altri reparti coinvolti ci sono Medicina Interna e Chirurgia. La Asl non ha alternative, senza la “precettazione” il servizio salvavita sarebbe chiuso. I destinatari del reclutamento “forzato” però, hanno un problema serio, e il management della Asl ne è consapevole, i medici devono garantire prestazioni per le quali non sono formati. Ma questa è la situazione. Alcuni specialisti hanno risposto con le lettere scritte dagli studi legali ai quali si sono rivolti, non hanno nessuna intenzione di rischiare affrontando codici rossi e gialli senza avere le competenze per farlo. Altri stanno cercando le argomentazioni sul piano amministrativo e, contratti alla mano, qualche argomento lo hanno. Il quadro, alle porte dell’estate, è dei peggiori. Va ricordato che il Pronto Soccorso di Olbia ha una media di accessi che sfonda quota 40mila su base annua e in questo momento non ha medici specialisti in organico, di fatto neanche uno. Il Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II è l’unico in Gallura con i requisiti per i codici rossi e gialli. Olbia, quarta città della Sardegna, e la Gallura, senza emergenza urgenza e con il Servizio 118 ridotto all’osso: una vergogna del sistema sanitario regionale.

«Priorità assoluta»

Il direttore generale della Asl gallurese, Marcello Acciaro, spiega la situazione: «Premesso che qui non ci sono precettazioni, il dato rilevante è la priorità assoluta costituita dal funzionamento del Pronto Soccorso. Deve essere chiaro, questo è un reparto che non può essere chiuso. Quindi dobbiamo trovare obbligatoriamente il personale per coprire i turni. Noi capiamo le perplessità e i problemi dei medici, ma, ripeto, è una priorità assoluta. Stiamo anche studiando gli interventi per attivare un super triage, che ci consenta di fare filtro per tutti i casi meno gravi e avviare subito i pazienti ai reparti. La Asl, comunque, è impegnata a garantire l’operatività del Pronto Soccorso e agiremo con la massima determinazione».

