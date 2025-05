Pronto soccorso, manca la metà dei medici 

«C’è tanto lavoro da fare. In alcuni casi bisogna iniziare da zero. Ma sono pronto». Andrea Marras, commissario straordinario della Asl di Carbonia Iglesias, è ottimista. Lo era anche quando dirigeva l’azienda sanitaria dell’Ogliastra, dove i problemi sono simili a quelli del Sulcis. Anche nella terra delle miniere si fanno i conti con reparti chiusi, disservizi, carenza di personale, pazienti in fuga, liste d’attesa lunghissime e tutte le patologie croniche di una sanità ormai in ginocchio in tutta l’Isola. Nei giorni scorsi ha visitato gli ospedali di Carbonia e Iglesias e si è reso conto del disagio che vivono quotidianamente medici e pazienti.

Negli ospedali

Il nuovo commissario, accompagnato dal direttore sanitario Antonio Pisano, ha visitato tutti i presidi della Asl, in particolare gli ospedali di Carbonia e Iglesias. «Ci sono sempre tanti problemi – sottolinea Marras – ma allo stesso tempo questa azienda può contare su professionalità eccellenti. Alcuni servizi offerti sono di grandissima qualità. Anche la Asl del Sulcis, come tante altre realtà isolane, deve fare i conti con la carenza di personale con la conseguenza che si rischiano di compromettere le attività nei diversi reparti degli ospedali. Puntiamo a ottimizzare le risorse. sviluppare una rete assistenziale integrata e rafforzare i servizi in linea con le caratteristiche sociali e demografiche del territorio».

Pronto soccorso

«Al pronto soccorso del Sirai la situazione è grave – continua Marras – l’organico prevede 14 medici. Ce ne sono 7. È chiaro che tutti i nostri sforzi devono mirare a incrementare il personale, utilizzando tutte le forme contrattuali previste dalla normativa vigente, inclusi contratti libero-professionali, specializzandi (anche tramite il decreto Calabria) e medici in quiescenza. al fine di rendere pienamente operativi reparti strategici come ortopedia, neurologia e urologia. Contestualmente, è necessario intervenire per migliorare la gestione del pronto soccorso del Sirai, attualmente in sofferenza a causa dell’elevato numero di accessi rispetto al personale disponibile».

Il personale

Andrea Marras ha incontrato anche i dipendenti del settore amministrativo. «Ho sei mesi di tempo per avviare un piano di riorganizzazione – commenta – sono convinto che con la collaborazione di tutti gli operatori si potranno ottenere risultati significativi».

